آتش نشانان قزوین با کاربرد سیستم های ایمنی حریق آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جهاد دانشگاهی استان قزوین با همکاری دفتر امور شهری و شهرداری های استانداری قزوین کارگاه آموزشی "شناخت و کاربرد سیستم های ایمنی و حفاظت از حریق" را در سالن باغستان قزوین برگزار کرد.

در این کارگاه آموزشی که امروز سه شنبه برگزار شد 260 نفر از کارشناسان، آتش نشانان و مدیران آتش نشانی استان با سیستم های ایمنی حریق آشنا شدند.

در این کارگاه که غلامحسین اسلامی صدر مدیرکل امور شهری و شهرداری های استانداری قزوین نیز حضور داشت، داود براتی معاون امور پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران به ارائه آخرین تجارب ، یافته ها و مباحث علمی در زمینه شناخت و کاربرد سیستم های ایمنی و حفاظت از حریق پرداخت.

وی با تشکر از جهاد دانشگاهی و استانداری قزوین در توجه به موضوعات مهم و حیاتی ساختمان از جمله کاربرد سیستم های ایمنی و حفاظت از حریق گفت: بیش از 95 رصد تلفات در حوادث آتش سوزی مربوط به خفگی است که امکان تنفس برای افراد سد می شود.

براتی بیان کرد: بسیاری از ساختمان های گرانقیمت به دلیل عدم آشنایی مسئولان آنها از حداقل امکانات ایمنی محروم هستند که باید این موضوع جدی گرفته شود.

این کارشناس اظهارداشت: امروزه همگان به اهمیت سیستم های هشدار دهنده در کاهش آثار ویرانگر حوادث ناشی از حریق پی برده اند و در کشور ما نیز باید بیش از گذشته به این موضوع توجه شود.

معاون امور پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران بر آموزش مستمر مردم و کارشناسان آتش نشانی و همچنین عوامل ساختمانی تاکید کرد و افزود: کشور ایران جزو شش کشور حادثه خیز دنیاست و از 40 مورد بلایای طبیعی شناخته شده 32 مورد آن در ایران رخ می دهد.

وی گفت: هر 14 سال یک زلزله با خسارت بالا در ایران رخ می دهد و این موضوع ایمنی و مقابله با حریق را بیش از پیش مهم جلوه می دهد.

براتی با اشاره به اینکه ایران جزو 10 کشور بلاخیز دنیاست یادآورشد: از 680 شهر ایران بیش از 90 درصد آنها در معرض خطرات مختلف و بلایای طبیعی هستند و باید در همه شهر ها موضوع ایمنی جدی گرفته شود.

بیتا باقرزاده معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان قزوین نیز در باره این کارگاه آموزشی گفت: در این کارگاه که بیش از 260 نفر از مدیران و کارشناسان آتش نشانی مراکز آتش نشانی سراسر استان قزوین حضور داشتند آخرین تجارب، یافته ها و مباحث علمی در زمینه شناخت و کاربرد سیستم های ایمنی و حفاظت از حریق توسط استادان این سیستم آموزش داده شد.

باقرزاده با اشاره بر اینکه جهاد دانشگاهی برای ارائه آموزش ها و برگزاری کارگاهها در زمینه های مختلف تخصصی آمادگی دارد افزود: موضوع ایمنی برای ساختمان ها از اهمیت فراوانی برخوردار است در حالی که صاحبان آنها کمتر به موضوع ایمنی و حفاظت از حریق توجه می کنند.

وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را افزایش توان تخصص نیروهای آتش نشانی استان ذکر کرد و گفت: این دوره ها در صورت نیاز آتش نشانان در زمینه های دیگر نیز برگزار می شود.

این کارشناس جهاد دانشگاهی با بیان این مطلب که همکاری های آموزشی جهاد دانشگاهی و استانداری قزوین به ارائه کیفیت مطلوب آموزشی به مجموعه استان منجر شده است افزود: تقریبا هر هفته یک دوره آموزشی تخصصی به دستگاههای مختلف استان ارائه می شود و ارائه مطلوب این آموزش ها رضایت اکثریت دستگاههای اجرایی استان را به همراه داشته است.