خشم روسیه از گزارش آژانس درباره ایران/ بخشهایی از گزارش ناعادلانه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری اعلام کرد : روسیه هشدار داده است گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران به منبع تنش تبدیل شده است.



این شبکه افزود : روسیه خشم خود را از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران ابراز کرده است.

از سوی دیگر این شبکه مدعی شد آژانس در گزارش خود اعلام کرده است نگرانی هایی درباره احتمال وجود بعد نظامی در برنامه هسته ای ایران وجود دارد.



بر اساس گزارش العربیه، آژانس ادعا کرده است که ایران فعالیتهایی را با هدف تولید سلاح هسته ای انجام داده است.



آژانس تحت فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگر کشورهای غربی در گزارش ناعادلانه خود مدعی شده است : ایران انتقال مواد هسته ای به تاسیسات فردو در زیر زمین را آغاز کرده است.

