ایجاد همدلی میان کشورها هدف اصلی مسابقات جهانی توآ

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی آیت اللهی سه شنبه شب در آیین افتتاحیه مسابقات جهانی توا افزود: فدراسیون جهانی ووتاازچهار سال پیش تاکنون علاوه بر وظایف ذاتی خود که شامل رشد و پیشرفت رشته ورزشی مورد نظر خود و به تبع آن برگزاری مسابقات و کلاس داوری، مربیگری و نظیر آن است که رزمهای دیرین این ملت را که در طول تاریخ همواره در جهت دوستی و استقرار صلح از آن استفاده کرده شناسایی کند.

وی ادامه داد: در این راستا اقداماتی برای شناساندن این ورزشهای بومی و محلی در قالب اتحادیه جهانی تشکیل و نام آن توآ گذاشته شد.

رئیس ستاد اجرایی مسابقات جهانی توا اظهار داشت: در حال حاضر برای نخستین بار مسابقات جهانی توآ در سه بخش، گیلما، رزم دو چوب و مایانا با حضور بیش از 40 کشور برگزار شد که همگی رزمهای ایرانی و با نام های ایرانی هستند.

در ادامه این مراسم عضو فراکسیون ورزشهای رزمی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ورزشکاران ایران با کسب 9 مدال طلا از 20 طلای موجود در گوآنجو ثابت کردند که استحقاق ایجاد یک فراکسیون مستقل را در مجلس دارند که این اتفاق روی داد.

حسین گروسی افزود: ایران از عهد باستان تاکنون اگرچه مهد هنرهای رزمی بوده اما همیشه پیام صلح و دوستی را برای مردم جهان به ارمغان آورده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر اعتبارات ورزش ایران به بیش از پنج برابر گذشته افزایش یافته که این افزایش نشان از اهمیت دادن مجلس و دولت به توسعه ورزش است.

عضو فراکسیون ورزشهای رزمی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درخواست ما از وزیر ورزش و جوانان حمایت از ورزش توآ است تا این رشته جذاب ایرانی جهانی شود.