افراط و تفریط در مسئله غدیر زیانبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری در همایش "ولایت، انتظار، زنان منتظر" با حضور بانوان فرهیخته در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، غدیر، عاشورا و انتظار را سه موضوع حیاتی مکتب اهل بیت(ع) دانست و اظهار داشت: دشمنان در طول تاریخ برای تضعیف این سه موضوع بسیار مهم سرمایه‌گذاری کلانی انجام دادند و اگر این سه موضوع را به خوبی بفهمیم و به درستی ترویج کنیم، کاری از استکبار ساخته نخواهد بود.



وی یکی از مصادیق تلاش دشمنان را ورود تحریفات و انحرافات در مسئله عاشورا عنوان کرد و گفت: عاشورا در عین اینکه به خوبی ترویج شده است اما مصون از خطر نیست و دشمنان تلاش می‌کنند از طریق ورود تحریف‌ها و آسیب‌های به مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع)، ساحت مقدس عاشورا را تضعیف کنند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: در مسئله انتظار نیز همه دشمنان دست به کار شدند تا خرافات و انحرافاتی ایجاد کنند.



حجت‌الاسلام اسکندری مسئله غدیر را نقطه استراتژیک مکتب اهل بیت(ع) دانست و اظهار داشت: ما باید برای مقابله با استکبار با دنیای اهل سنت تعامل داشته باشیم، از این رو کاری که در عرصه غدیر انجام می‌دهیم باید بر اساس رهنمودهای دقیق امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری باشد، چون این دو بزرگوار شرایط را به خوبی درک کردند و بیش از همه ما به حساسیت و مهم‌بودن غدیر آگاه هستند.



وی افراط و تفریط در مسئله غدیر را زیانبار دانست و اظهار داشت: نباید به بهانه وحدت، غدیر به دست فراموشی سپرده شود و نباید به بهانه ترویج غدیر، وحدت امت اسلامی بهم بخورد و این موضوع نیاز به مطالعه و به دست آوردن راهبردهای عقلانی دارد.



حجت‌الاسلام اسکندری بر لزوم ترویج فرهنگ غدیر به صورت منطقی و مستدل تاکید کرد و گفت: در منابع اهل سنت مطالب فراوانی در مورد مسئله غدیر وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود.



وی یکی از مهمترین عوامل از بین رفتن وحدت اسلامی را توهین به مقدسات یکدیگر عنوان کرد و یادآور شد: از دوران حکومت امیرالمومنین(ع) تا دوازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت حتی یک مورد مشاهده نشده که ائمه اطهار(ع) برای پیشبرد اهدافشان به توهین و ناسزاگویی متوسل شده باشند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: افرادی از شیعه یا اهل تسنن چنانچه به مقدسات یکدیگر اهانت کنند متوجه عاقبت این اقدام خود نیستند و یا متوجه هستند و طعمه استکبار شدند.