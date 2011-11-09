887 روستای لرستان مشکل آب شرب دارند/ آب جلگه خلج همچنان نفتی است!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاکاوند شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شبکه آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر با اشاره به مشکل آب آشامیدنی روستای جلگه خلج پلدختر، اظهار داشت: در این زمینه تاکنون شرکت نفت به تعهدات خود مبنی بر پرداخت خسارت های وارده عمل نکرده است و اهالی این روستا همچنان با مشکل آب مواجه هستند.

وی ادامه داد: در صورتی که شرکت نفت هم اکنون صورت وضعیت های مربوط به پروژه آبرسانی کوثر را پرداخت کند و این اعتبار به صورت ریالی به دست ما برسد و بتوانیم مطالبات طلبکاران را پرداخت کنیم شرکت آب و فاضلاب روستایی این آمادگی را دارد که ظرف دوماه آب را به روستاهای جلگه خلج برساند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان یادآور شد: با توجه به جلسات متعددی که در فرمانداری پلدختر در سالهای گذشته برگزار شده است مقرر شد که شرکت نفت در زمینه رفع مشکل آب آشامیدنی 11 روستای حاشیه خطوط نفت همکاری کند.

وی با بیان اینکه در جلسه مشترک یاد شده مقرر شد شرکت نفت نسبت به تامین اعتبار 3.5 میلیاردی برای اجرای مجتمع آبرسانی کوثر اقدام کند، یادآور شد: ما با توجه به قول شرکت نفت کار را از زمستان سال گذشته آغاز کرده ایم و تاکنون بخش زیادی از عملیات اجرایی این پروژه انجام شده است ولی همچنان شرکت نفت به تعهدات خود عمل نکرده است.

کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل آب آشامیدنی در روستاهای استان اشاره کرد و گفت: 887 روستای این استان، مشکل کمبود آب آشامیدنی سالم و بهداشتی دارند که جمعیت 10 روستای آن بیشتر از 20 خانوار است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان تصریح کرد: این شرکت از نظر پوشش روستایی نهمین استان کشور است و از 269 روستای شهرستان پلدختر 180 روستا از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند.

وی با اشاره به اینکه استان لرستان دارای دو هزار و 836 روستا است، اظهار داشت: از این تعداد یک هزار و 530 روستای آن دارای جمعیت بالای 20 خانوار هستند که بخش عمده ای از آنها از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردارند.

کاکاوند تعداد طرح های اجرا شده در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان را 130 طرح عنوان کرد و گفت: برای اجرای این طرح ها در مجموع 14 میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه می شود.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه در سخنانی توجه هرچه بیشتر مسئولان برای اجرا و تکمیل طرح های آبرسانی در این شهرستان را خواستار شد.

علی کاییدی افزود: مشکلات و حجم کار در روستاهای این شهرستان زیاد است و باید در این راستا تلاش شود.

وی به مشکل آب آشامیدنی در برخی روستاهای پلدختر اشاره کرد و گفت: مسئله آب آشامیدنی روستاهای "چول هول" و "چم گز" باید در اولویت قرار گیرد چرا که این دو روستا شهیدان گرانقدری را تقدیم انقلاب کرده و باید به آنها خدمات رسانی شود.

فرماندار شهرستان پلدختر نیز در این جلسه عنوان کرد: روستاهای بابابهرام با جمعیت پراکنده با مشکلات عدیده ای در زمینه آب شرب مواجه هستند و باید از مجتمع آبرسانی کوثر به این روستاها آبرسانی شود.

فریدون رشیدی ادامه داد: با اجرای طرح آبرسانی کوثر 37 روستا با سه هزار نفر جمعیت در شهرستان پلدختر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.

وی افزود: در بخش جنوبی پلدختر در روستای "چم کز" اعتباراتی به آنها اختصاص یافته است اما آب آشامیدنی اهالی این روستاها از نظر بو و مزه نا مطلوب است که در این راستا پیگیری هایی صورت گرفته است.