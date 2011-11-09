برلوسکنی کناره گیری خود را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، برلوسکنی شب گذشته اعلام کرد که درصدد است تا پس از اصلاحات اقتصادی مصوب در پارلمان کناره گیری می کند.
روز گذشته طرح اصلاحات اقتصادی ایتالیا با هدف جلوگیری از افزایش بدهی ها با 308 رای موافق در برابر 321 رای ممتنع که نشان دهنده افزایش نارضایتی ها از عمکلرد "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر است، در پارلمان ایتالیا تصویب شد.
بحران مالی در ایتالیا که پس از عمیق تر شدن بحران مالی در یونان بروز کرده عامل کناره گیری سیلویو برلوسکنی بوده است.
روز گذشته مخالفان برلوسکنی و حتی برخی از متحدین هم حزبی وی خواستار کناره گیری نخست وزیر از سمت خود شده بودند.
نظر شما