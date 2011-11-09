۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

نخستین همایش ملی زرشک و عناب در خراسان جنوبی آغاز به کار کرد

بیرجند - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور مسئولین کشوری و استانی نخستین همایش ملی زرشک و عناب در بیرجند آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی زرشک و عناب به مدت دو روز در دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار می شود.

راهکارهای افزایش کمی و کیفی زرشک و عناب، فرآوری، بازاریابی، صادرات و اشتغالزایی زرشک و عناب، فرآورده های دارویی زرشک و عناب و نقش آن در ارتقاء سطح سلامت عمومی از جمله محورهای برگزاری این همایش هستند.

طراحی، چاپ و ارسال شش هزار پوستر همایش به کلیه دانشگاه ها و سازمان ها و ادارات تابعه، چاپ تمبر و پیگیری مقدمات رونمایی آن در روز برگزاری همایش، پیگیری راه اندازی نمایشگاه جانبی همایش، پیگیری برگزاری مسابقه نقاشی کودکان و نوجوانان در سطح استانی و حضور عشایر استان در همایش جمله برنامه های جانبی جهت برگزاری این همایش است. 

