۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

آغاز اعطای مرحله دوم حمایت از مقالات نانویی دانشجویان در بهمن ماه

یازدهمین دوره از سری همایشهای دانشجویی فناوری نانو، بهمن ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود و متقاضیان برای دریافت مرحله دوم حمایتهای ستاد نانو باید مقالات خود را به این همایش ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایشهای دانشجویی فناوری نانو با هدف ایجاد هم افزایی و تعامل میان پژوهشگران حوزه فناوری نانو، توانمند سازی محققان برای ورود به عرصه بازار و ارائه مدلها، الگوها و راهکارهای کسب موفقیت برای فعالیت در بازار فناوری نانو هر ساله در یکی از دانشگاه های کشور برگزار می شود.

تاکنون 10 همایش از این مجموعه همایش ها در دانشگاههای تربیت مدرس، کاشان، شیراز، رازی کرمانشاه، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی مشهد و دانشکده پردیس فنی تهران واحد گیلان برگزار شده است.
 
یازدهمین دوره این همایشها نیز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بهمن ماه سال جاری با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار خواهد شد.
 
ثبت نام و ارائه مقاله در این همایش، از سوی تمامی دانشجویانی که ارتباط پایان ‌نامه آنها با فناوری نانو به وسیله کمیته علمی داوری ستاد نانو تایید شده است به منظور دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی خود، الزامی است.
