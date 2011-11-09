تخریب رقبای انتخاباتی مانع جلب اعتماد مردم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال منکرسی با اشاره به نزدیکی زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: به کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توصیه می کنیم که به هیچ عنوان در هنگام آغاز قانونی مهلت تبلیغات به تخریب رقبای انتخاباتی خود نپردازند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه افزود: بستن تهمت و افترا و غیبت رقبای انتخاباتی اقدامی غیرانسانی و خلاف شرع است که نه تنها مورد غضب کاندیدای رقیب، بلکه مورد غضب خداوند متعال است.

وی با تاکید بر اینکه کاندیداها باید آداب گفتگو را در تبلیغات و مناظره های خود رعایت کنند، تاکید کرد: هر اندازه تخریب غیرمنطقی رقبای انتخاباتی مانع جلب اعتماد مردم می شود به همان اندازه عقل مداری و رعایت وجدان انسانی در تبلیغات سبب جلب رای برای کاندیداها خواهد شد.

منکرسی گفت: از این رو کاندیداها باید براساس شرع و قانون به تبلیغات برای خود بپردازند تا هم خدا از آنان راضی باشد و هم با آنها به صورت قانونی برخورد نشود.

وی در پایان تصریح کرد: رعایت این اخلاق مداری در تبلیغات انتخاباتی برای نمایندگان مجلس هشتم که برای دوره نهم نیز کاندیدا شده اند، اولی تر است.