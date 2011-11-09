علی حیاتپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: بیست و چهارمین دوره مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور در بخش مردان از پایان هفته جاری در حالی آغاز می شود که دو تیم قهرمان و نایب قهرمان به دلیل حضور در جام باشگاههای آسیا در رقابتها حاضر نیستند و قرار است بازیهای معوقه آنها پس از هفته چهارم برنامهریزی و برگزار شود.
وی افزود: یکی از مشکلات ما در هفتههای نخست لیگ در این است که بیشتر بازیکنان مطرح و تاثیرگذار تیمها به عنوان یار کمکی به تیمهای ذوب آهن و فولاد برای حضور در جام باشگاههای آسیا پیوستهاند. این مسئله باعث شده تا هفتههای اول لیگ برتر شاهد لیگی ضعیف باشیم.
رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: همه تیمها آمادهاند و کارت آنها صادر شده است. تنها دو تیم کرمانی حاضر در مسابقات کارتهایشان آماده نیست که با تکمیل آخرین مدارکشان مشکلی از این بابت نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که "دلیل انصراف هر دو نماینده ارومیه از حضور در مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور چه بود؟"، گفت: نماینده ارومیه قرار بود مدارکش را تکمیل کند اما این اتفاق نیفتاد. حتی ما چندین بار به این تیم مهلت دادیم اما آنها هر بار آمدند و مدارکشان را تکمیل نکردند تا در نهایت با تکمیل نشدن مدارکشان و نیامدن نماینده آنها طبق قانون این موضوع را به منزله انصراف و حذف تیم قلمداد کنیم.
حیات پور در خصوص خارجیهای حاضر در مسابقات هم بیان کرد: امسال تعداد ورزشکاران خارجی کمتر از دورههای قبل لیگ برتر است. سبزوار سه ورزشکار آذربایجانی دارد. مس کرمان دو الجزایری استخدام کرده است. ذوب آهن اصفهان هم یک فرانسوی و یک کرهای را به کمک گرفته است.
وی ادامه داد: البته تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان هم از یک مربی خارجی اهل مصر بهره می برد و با همین مربی هم در این مدت تمرین کرده و راهی جام باشگاههای آسیا شده است.
رئیس کمیته برگزاری رقابتهای هندبال لیگ باشگاههای کشور در رشته هندبال در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در این خصوص که "با توجه به انصراف برخی تیمها همچون سنگ آهن بافق یزد، نماینده ارومیه و پارسیان تهران تکلیف بازیکنان شاخص این تیمها چه شده است؟"، تصریح کرد: برخی از این بازیکنان به تیمهای دیگر لیگ برتر پیوستهاند. برخی هم اکنون بازیکن آزاد هستند اما ما آنها را رها نمی کنیم. در نظر داریم که آنها را به تیمهای مطرح دسته یکی معرفی کنیم.
وی در مورد امکانات و شرایط برگزاری لیگ سال 90 هم گفت: همه سالن ها آماده برگزاری مسابقات هستند. در کنار آن داوران هم بررسی شده و بهترین آنها قضاوت مسابقات لیگ را برعهده خواهند داشت.
بیست و چهارمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور در بخش مردان 19 و 20 آبانماه آغاز می شود.
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