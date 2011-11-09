انصراف تیم "آکروژیم" ایران از حضور در جام جهانی ایتالیا قطعی نیست

علی نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: قرار است تیم دو نفره آکروژیم ایران در بخش مردان برای اولین بار راهی مسابقات برون مرزی شود. به همین منظور از مدت‌ها پیش در تدارک سفر این تیم به ایتالیا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی بوده‌ایم.

وی با رد شایعه لغو سفر تیم ملی آکروژیم ایران به رقابت‌های جهانی افزود: زمان برگزاری این مسابقات آذرماه است و ما هنوز برای شرکت در مسابقات فرصت داریم. این در حالی است که تمام کارهای مقدماتی برای سفر تیم انجام شده و حتی روادید ملی پوشان هم گرفته شده است.

رئیس کمیته آکروژیم فدراسیون ژیمناستیک تصریح کرد: باید باز هم هماهنگی‌هایی را با روابط بین الملل فدراسیون انجام دهیم. ما ثبت نام تیم را به موقع انجام داده‌ایم و بعید می دانم مشکلی برای حضور در مسابقات داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تیم ایران با آمادگی خوبی راهی ایتالیا خواهد شد، گفت: رشته آکروژیم در ایران جدید و ناشناخته است. به همین خاطر برای پیشرفت نیازمند حضور مربیان خارجی و بهره‌گیری از علم روز آنها بودیم. با همین هدف به تازگی از دو مربی روسیه‌ای در تیم ملی و دیگری در بندرعباس بهره می بریم.

نکویی خاطرنشان کرد: ما از عملکرد کوتاه این مربیان راضی هستیم. آنها در این مدت توانسته‌اند روی تکنیک و حرکات ریتمیک تیم کار کرده و تغییرات خوبی را در ملی پوشان ایجاد کنند.

رئیس کمیته آکروژیم فدراسیون ژیمناستیک با بیان اینکه برای پیشرفت نیازمند علم مربیان خارجی هستیم، ادامه داد: قرار است این مربیان فعلا در داخل کشور نفرات را تمرین دهند. در سفر به ایتالیا تنها سرمربی ایرانی ملی پوشان را همراهی خواهد کرد و همچنین قرار است تنها دو ورزشکار راهی مسابقات جهانی ایتالیا شوند.

وی در مورد برنامه‎های تدارکاتی تیم ملی آکروژیم ایران نیز گفت: قرار بود تیم ملی آکروژیم به اردوی تدارکاتی ارمنستان برود اما در نهایت موفق به این کار نشدیم. به همین خاطر تلاش کردیم تا حداقل بتوانیم از حضور مربیان زبده این رشته بهره ببریم وموفق هم شدیم.

جام جهانی آکروژیم آذرماه سال جاری در ایتالیا برگزار می شود.