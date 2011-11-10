سنندج در جستجوی هویت شهری/ ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهر سنندج شهری با بافت قدیمی و خانه های با قدمتی نزدیک به 100 سال دومین شهر بزرگ کردنشین کشور است و به دلیل این نوع ویژگی ها در سال 2007 از سوی سازمان جهانی توریسم لقب شهر "هزار تپه" را به دلیل وجود کوه ها و تپه های بی شمار در اطراف و درون و همچنین محسور بودن در فضای کوهستانی به خود گرفته است.

شکل گیری شبکه معابر و خیابان های اصلی و فرعی، کوچه ها و محلات برحسب شیب زمین و حتی در بیشتر قسمت های شهر ساختمان ها به صورت پله بندی و تراس بندی استقرار یافته و غیر از محلات نوساز و شهرک های تازه تاسیس، اغلب کوچه ها باریک و پر پیچ و خم و پله ای است.

تغییر و تحول در ساخت و سازهای شهری و توجه به سبک زنده معماری در سنندج در دوره صفویه به عنوان مرکز ایالت کردستان اردلان با حضور معماران و هنرمندان برجسته اصفهانی در این شهر فراهم شد و در نتیجه معماری سبک اصفهانی که با اقلیم سنندج هم همخوانی و انطباق داشت به طور چشمگیری در این شهر گسترش یافت و اولین گام در تعمیر، تجهیز و ساخت بناهای تازه تاسیس و مناسب زندگی شهری در سنندج بنا نهاده شد.

گسترش شهرنشینی در کنار عدم مدیریت مناسب از سوی دستگاه های مسئول باعث شد تا طی دو دهه اخیر چهره سنندج به کلی تغییر کرده و معضلی به نام حاشیه نشینی و بافت های فرسوده به عنوان یک تهدید جدی مطرح شود تا جایی که بانک جهانی هم در این خصوص احساس خطر کرد و اعتباراتی را تحت عنوان ساماندهی حاشیه های این شهر به سنندج اختصاص داد.

توسعه عمران شهری نیازمند تغییر فرهنگ است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کنونی عمران شهری در سنندج و لزوم تغییر نگاه مردم به این بخش گفت: برای توسعه مدیریت در عمران شهری نیاز به تغییر فرهنگ در بین مردم توسط شهرداری و مسئولان امری ضروری است و این تغییر فرهنگ را نمی توان با بخشنامه عملی کرد بلکه باید زیرساخت های این تغییرات فراهم شود.

جمال مشتاق، نهادینه کردن نظارت و مدیریت شهرداری در ساخت و سازهای منازل مسکونی در بین مردم در راستای توسعه و هدفمند کردن عمران شهری را موثر خواند و بیان کرد: شهرداری باید احساس مسئولیت بیشتری در خصوص نوع ساخت و سازهای شهری در سنندج داشته باشد.

وی با بیان اینکه اعمال نظر مردم در حیطه فضاسازی ساختمان های مسکونی باعث ایجاد چهره نامناسب شهری می شود، بیان کرد: تغییر فرهنگ ها در راستای اعمال مدیریت شهرداری بر ساخت و سازها نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد و در کنار شهرداری سایر سازمان های مسئول نیز باید مشارکت و همراهی داشته باشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با بیان اینکه نبود برنامه مشخص در طرح ها و پروژه های شهری، تصمیم گیری های ساخت و ساز را سخت می کند، بیان کرد: نیازهای شهری در سنندج برجسته است و نبود سه عامل عدم وجود طرح جامع شهری، عدم تخصیص منابع بهینه و عدم تصمیم گیری درست رسیدن به جامعه هدف را به تعویق می اندازد.

در حال حاضر در سنندج طرح جامع و هدفمند وجود ندارد.

احیای بافت های بومی و محلی در سنندج ضروری است

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج نیز با اشاره به فضا و موقعیت ساخت و ساز بومی، استان کردستان را یکی از استانهای مستعد کشور در راستای توجه به ساخت و سازهای بومی دانست و عنوان کرد: توسعه زیر ساخت های استان کردستان با اعتبارات و منابع دولتی و همکاری با مراکز آموزش عالی به ویژه با کارهای علمی و پژوهشی امکان پذیر است.

هیرش سلطاپناه با توجه به مشکلات زیر ساختی معابر و منازل سنندج گفت: طرح جامع و هدفمند برای بررسی و اجرای شدن در سنندج وجود ندارد و به همین دلیل مسئولان باید در اولین اقدام زمینه را برای تدوین طرح جامع شهر بر اساس نیازهای یک دهه آینده تدوین و طراحی کنند.

نظارت بر ساخت و سازها کم است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به اینکه ایران پیشرفت قابل توجهی در تولید علم داشته اما در زمینه ساخت و سازهای شهری و شهرسازی پیشرفتی نداشته و از دستاوردهای علمی به خوبی استفاده نمی شود، گفت: در حال حاضر ساختمان های مسکونی و سازه های شهری با کمترین نظارت ممکن در حال ساخت قرار دارند و بدون رعایت آیین نامه های شهرسازی سازه های نا امن و ضعیفی در کشور ساخته می شود که در مقابل زلزله و حوادث غیر مترقبه هیچگونه استحکامی از خود نشان نمی دهند.

منصور ضیایی فراظهار داشت: در چند سال اخیر از نظر معماری ساختمان ها پیشرفت قابل محسوسی داشته اند اما تنها نقطه ضعف این سازه ها بحث نظارت بر ساخت آنهاست و بحث مقاوم سازی ساختمان ها و ایمن سازی آنها در مقابل زلزله چند سالی است در کشور دنبال می شود که متاسفانه این وضعیت در سنندج نیز وجود دارد.

نبود مدیریت جامع علت ساخت و سازهای غیر ایمن است

شهردار سنندج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به وضعیت حاشیه نشینی در مرکز کردستان اظهار داشت: به علت نبود نظارت و مدیریت در مهاجرت روستاییان به شهرها در سال های قبل و نبود مدیریت جامع شهری در ساخت و سازها در حال حاضر مدیریت بر بحران های ایجاد شده مهم و تنها راه نجات از شرایط فعلی است.

مهدی حسام شریعتی با بیان اینکه در ادامه مهاجرت به شهرها ساخت و سازهای غیرقانونی در شهر افزایش پیدا کرده است، افزود: مردم برای برطرف کردن نیاز اولیه خود یعنی ایجاد مسکن معضل بزرگ در ناهماهنگی شهرها را به وجود آوردند و برای برطرف کردن این معضلات باید مدیریت جامع شهری اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه رفع نیاز مسکن برای جمعیت جوان بسیار مهم و یک نیاز ضروری و اولیه به شمار می رود، اظهار داشت: نیاز مردم به مسکن تا سال ها ادامه دارد و بسیاری از زمین های شهر سنندج در نتیجه تامین این نیاز به مسکن تبدیل شده اند و باعث دگرگونی های در چهره شهر شده است.

مطالعات زیرساخت اصلی برای توسعه شهر است

وی با اشاره به اینکه وجود عوامل و محدودیت ها اجرای پروژه های بزرگ در شهر سنندج را غیر ممکن کرده است، گفت: پروژه ها و طرح های ترافیکی و کارهای عمرانی باید با مطالعات جامع انجام شود و به همین دلیل انتظار می رود که در این بخش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مشارکت بیشتری داشته باشند.

شهردار سنندج در زمینه اعتبارات داخلی و پرداخت عوارض به شهرداری، شهر سنندج را ضعیف ترین شهر کشور دانست و گفت: برای گسترش و توسعه عمران شهری میزان کارهای انجام شده باید افزایش یابد و برای عملیاتی شدن کارهای عمرانی برخی مسائل و قوانین جدید باید توسط خود شهرداری تدوین و تعریف شود.

وی طرح های جامع شهری و عمرانی انجام شده را سبب روان سازی تردد در معابر و تسریع در رفت و آمد مردم دانست و اعلام کرد: شروع به کار طرح بلوار شهری، دو پل رو گذر و بررسی و اجرای طرح احداث چند تقاطع بر اساس طرح جامع شهری از جمله اقدامات شهرداری در راستای سامان دادن ترافیک در مرکز کردستان است.

هر چند که مسئولان با امید به آینده در خصوص سامان دادن مشکلات عدیده شهر سنندج سخن می گویند که چند سالی است مردم مرکز کردستان با این مشکلات اخوت و دوستی برقرار کرده و به نظر می رسد باید مسئولان جدیت بیشتری در خصوص سامان دادن این معضلات در دستور کار قرار دهند.

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گزارش: رویا عبدی