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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۸:۵۶

با حمایت خانه هنرمندان ایران/

مراسم بزرگداشت استاد علی رفیعی برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت استاد علی رفیعی برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت استاد علی‌رفیعی همزمان با هفتادوسومین زاد روز او ۲۲ دی‌ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده در این مراسم که به همت خانه هنرمندان ایران و جمعی از هنرمندان تئاتر و هنرجویان ایشان به مناسبت ارج نهادن به سالها تلاش استاد علی رفیعی و با حضور بزرگان تئاتر و سینمای ایران برگزار خواهد شد، می‌توان به انتشار کتاب و برگزاری نمایشگاهی از عکس‌های این هنرمند پیشکسوت و همچنین آثار وی اشاره کرد.

به همین مناسبت از تمامی هنرمندان عکاس دعوت می‌شود تا آثار خود را با موضوعاتی چون عکس پرتره از دکتر علی رفیعی، عکس از آثار دکتر رفیعی، عکس‌های پشت صحنه و یا پیرامون آثار او حداکثر تا ۱۰ آذر ماه به دبیرخانه این مراسم واقع در خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، روابط عمومی مجموعه تماشاخانه ایران‌شهر ارسال نمایند.

تمامی آثار ارسالی از سوی اساتیدی چون محمود کلاری و سیف‌الله صمدیان برای برگزاری نمایشگاه و چاپ در کتاب انتخاب خواهند شد و نمایشگاه و رونمایی از کتاب نیز جمعه ۲۳ دی ماه سال جاری درخانه هنر مندان ایران و مجموعه تماشاخانه ایران شهربرگزار خواهد شد.

این خبر می‌افزاید تمامی هنرمندانی که تمایل به شرکت در این برنامه را دارند می‌توانند با مراجعه به سایت مجموعه تماشاخانه ایران شهر از جزییات این فراخوان مطلع شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توان به شماره‌های 88814115، 88814116، 88814125 و 88814126 با روابط عمومی و امور بین‌الملل مجموعه تماشاخانه ایران‌شهر تماس گرفت.

کد مطلب 1455629

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