اجماع در جبهه اصلاحات پيروزي را به دنبال خواهد آورد // هنوز زمان براي طرح كانديداهاي جديد وجود دارد

جميله كديور دبيركل انجمن روزنامه نگاران زن در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر درخصوص كانديداتوري كروبي و معين گفت : البته هنوززمان براي طرح كانديداهاي جديد وجود دارد ودوم اينكه منتظر هستيم تا برنامه كانديداهاي مطرح شده اعلام شود سپس بر اساس برنامه هاي اعلام شده از سوي كانديداها اظهار نظر و به جمع بندي برسيم .

وي در خصوص اينكه كداميك ازدوكانديداي مطرح شده از سوي اصلاح طلبان شانس بيشتري درانجمن روزنامه نگاران زن دارند گفت:هر دوعزيز و مورد قبول جبهه اصلاحات هستند ولي بايد برنامه هاي آنها را ديد در واقع ما مبنا را برنامه اين دو كانديدا قرار داده ايم .

كديور تصريح كرد:هنوز زمان ثبت نام كانديداها اعلام نشده است و دوستان صرفا اعلام ورود درعرصه انتخابات كردند بنابراين تا زمان ثبت نام انتخاباتي فرصت براي اعلام نظر وجود دارد و بايد تا آن زمان صبر كرد .

دبيركل انجمن روزنامه نگاران زن درخصوص اجماع جبهه اصلاحات گفت:رايزني ها ادامه دارد و دوستان درصدد رسيدن به اجماع خواهند بود به دليل اينكه اين اجماع است كه قطعا پيروزي را در اختيار دوستان اصلاح طلب قرار خواهد داد.