به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه یاد یار مهربان که شب گذشته، 17 آبان، در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران در بوستان گفتگو به صورت رسمی آغاز به کار کرد، حاشیه‌هایی جالبی به همراه داشت که به شائبه‌ غلبه وجهه سیاسی این مراسم بر وجهه فرهنگی آن دامن زد.

بهمن دری، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که با گروه همیشگی همراه با خود شامل محمد اللهیاری و حمید قبادی، نخستین میهمانان دعوت شده به این مراسم بودند، در محل افتتاحیه حاضر شدند و در سالن VIP مستقر شدند.

محمد باقر قالیباف آخرین میهمان این مجلس بود که از میانه برنامه و حین سخنرانی بهمن دری به محل افتتاحیه رسید.

تمام متصدیان فروش غرفه‌های حاضر در نمایشگاه با لباس‌هایی یکدست به ارائه خدمات به حاضرین می‌پرداختند که در نوع خود جالب توجه بود.

بهمن دری، نخستین مسئول سخنران این مراسم پس از ارائه گزارش مسئول نمایشگاه بود که با خواهش از رئیس مجلس به منظور اختصاص ساعتی در مجلس به کتابخوانی و اشاره به محمد باقرقالیباف مبنی بر تلاش وی برای کسب منصب ریاست جمهوری باعث همهمه‌های فراوانی در میان حضار شد.

حمیدرضا حاجی بابایی نیز در سخنرانی خود با اشاره به خواست بهمن دری مبنی بر اجرای تفاهمنامه کاری میان وزارت آموزش و پرورش و معاونت فرهنگی ارشاد گفت: ما مشکلی در خرج کردن نداریم. وزارت آموزش و پرورش در خرج کردن کم نمی‌آورد. شما هر چه پول بدهید ما خرج می‌کنیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به سخنان بهمن دری گفت: مجلس مشکلی در کتابخوانی ندارد؛ به شرط آنکه ناشران محترم هم کتابی درباره عقلانیت دیوانی منتشر کنند!

وی همچنین خطاب به حاجی ‌بابایی گفت: من فکر نمی‌کردم که وزیر آموزش و پرورش اینقدر خوش اشتها باشند و این موضوع تخصص بالایی می‌خواهد که گویا تنها در اختیار ایشان است!

امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری نیز به دلیل نبود وقت از سخنرانی خود صرف‌ نظر کرد.

همزمان با پایان سخنرانی رئیس مجلس به دلیل ترک مراسم از سوی او این افتتاحیه به صورت ناتمام به کار خود پایان داد.

نهمین نمایشگاه یاد یار مهربان تا 22 آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران در بوستان گفتگو برپاست.