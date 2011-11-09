60 میلیارد ریال به ایستگاههای پمپاژ پلدختر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رشیدی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر در سخنانی اظهار داشت: وزارت نیرو 60 میلیارد ریال اعتبار به منظور ادامه روند اجرای طرح ایستگاه های پمپاژ چم مهر و واشیان این شهرستان اختصاص داده است.

وی افزود: با اختصاص این اعتبار جدید عملیات اجرایی ساخت ایستگاه های پمپاژ این شهرستان با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

فرماندار شهرستان پلدختر گفت: ایستگاه پمپاژ "رنگین بان" پلدختر حدود 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تجهیزات آن خریداری و به محل حمل شده که باید به سرعت پیمانکار طرح انتخاب شود.

وی در خصوص شهرک گلخانه ای پلدختر نیز گفت: این شهرک با محوریت جهاد کشاورزی و با هدف اشتغال فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی احداث می شود.

رشیدی در خصوص مشکل نهاده های کشاورزی در شهرستان نیز اظهار داشت: مسئولان شهرستان با توجه به اینکه فصل کشاورزی و برداشت در شهرستان پلدختر زودتر از دیگر مناطق استان انجام می شود باید نسبت به تامین نیازهای کشاورزان به ویژه کود شیمیایی اقدام موثر و به موقع داشته باشند.

فرماندار شهرستان پلدختر با اشاره به اقدامات اجرایی در راستای توسعه شهرستان، افزود: اجرای طرح راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک به عنوان یکی از مطالبات دیرین مردم لرستان با حضور رئیس جمهوری آغاز شد که این مهم نشان از توجه ویژه دولت به لرستان دارد.

رشیدی گفت: حضور رئیس جمهوری برای آغاز عملیات اجرایی این طرح که موجب خروج لرستان از بن بست با توسعه حمل و نقل ریلی می شود، بارقه امیدی را در دل لرستانی ها ایجاد کرد و آینده روشن و توسعه یافته ای را برای این دیار نوید می دهد.