۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۷

رشیدی مطرح کرد:

60 میلیارد ریال به ایستگاههای پمپاژ پلدختر اختصاص یافت

پلدختر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان پلدختر از اختصاص 60 میلیارد ریال اعتبار به ایستگاههای پمپاژ پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رشیدی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر در سخنانی اظهار داشت: وزارت نیرو 60 میلیارد ریال اعتبار به منظور ادامه روند اجرای طرح ایستگاه های پمپاژ چم مهر و واشیان این شهرستان اختصاص داده است.

وی افزود: با اختصاص این اعتبار جدید عملیات اجرایی ساخت ایستگاه های پمپاژ این شهرستان با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

فرماندار شهرستان پلدختر گفت: ایستگاه پمپاژ "رنگین بان" پلدختر حدود 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تجهیزات آن خریداری و به محل حمل شده که باید به سرعت پیمانکار طرح انتخاب شود.

وی در خصوص شهرک گلخانه ای پلدختر نیز گفت: این شهرک با محوریت جهاد کشاورزی و با هدف اشتغال فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی احداث می شود.

رشیدی در خصوص مشکل نهاده های کشاورزی در شهرستان نیز اظهار داشت: مسئولان شهرستان با توجه به اینکه فصل کشاورزی و برداشت در شهرستان پلدختر زودتر از دیگر مناطق استان انجام می شود باید نسبت به تامین نیازهای کشاورزان به ویژه کود شیمیایی اقدام موثر و به موقع داشته باشند.

فرماندار شهرستان پلدختر با اشاره به اقدامات اجرایی در راستای توسعه شهرستان، افزود: اجرای طرح راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک به عنوان یکی از مطالبات دیرین مردم لرستان با حضور رئیس جمهوری آغاز شد که این مهم نشان از توجه ویژه دولت به لرستان دارد.

رشیدی گفت: حضور رئیس جمهوری برای آغاز عملیات اجرایی این طرح که موجب خروج لرستان از بن بست با توسعه حمل و نقل ریلی می شود، بارقه امیدی را در دل لرستانی ها ایجاد کرد و آینده روشن و توسعه یافته ای را برای این دیار نوید می دهد.

