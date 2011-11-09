به گزارش خبرنگار مهر، گزارش جدید یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شب گذشته منتشر شد که خلاصه آن به این شرح است:

در حالی که آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و در مکانهایی خارج از این تاسیسات که این مواد به طور معمول در آنجا استفاده می شوند ادامه می دهد، از آنجا که ایران همکاری لازم را به عمل نمی آورد و از جمله پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند آژانس قادر نیست اطمینان موثق در باره فقدان مواد و فعالیتهای هسته ای اعلام نشده در ایران را فراهم، و جمع بنــدی کند که مواد هسـته ای در ایران برای مقاصد صلح آمیز است.

آژانس در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران، نگرانیهای جدی دارد. بعد از ارزیابی دقیق و موشکافانه اطلاعات وسیعی که در اختیارش است، آژانس دریافت که این اطلاعات، در مجموع معتبر هستند. این اطلاعات حاکی از آن است که ایران فعالیتهایی را در ارتباط با توسعه ادوات انفجاری هسته ای انجام داده است. این اطلاعات همچنین نشان می دهد که پیش از پایان سال 2003، این فعالیتها تحت یک برنامه تنظیم شده، انجام گشته و برخی از این فعالیتها ممکن است همچنان ادامه داشته باشند.

نظر به نگرانی هایی که در سطور فوق شناسایی شد، از ایران خواسته می شود، به منظور فراهم نمودن توضیحات روشنگرانه نسبت به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای اش که در ضمیمه گزارش مورد شناسایی قرار گرفتند، بدون تعلل و به طور محتوایی وارد گفتگو و همکاری با آژانس شود.

آژانس مشغول کار با ایران به منظور حل و فصل ناهمخوانی موجود در راستی آزمایی موجودی فیزیکی آزمایشگاه تحقیقاتی چند منظوره جابر بن حیان می باشد.

به منظور ایجاد اعتماد بین المللی به ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، مدیر کل از ایران می خواهد، همان گونه که در قطعنامه های الزام آور شورای حکام و شورای امنیت خواسته شده، در جهت اجرای کامل موافقتنامه پادمان و سایر تعهداتش از جمله: اجرای مفاد پروتکل الحاقی، اجرای کد اصلاحی 1/3 ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمانهایش، تعلیق فعالیتهای مرتبط با غنی سازی، تعلیق فعالیتهای مرتبط با آب سنگین، گام بردارد و همانطور که در فوق اشاره شد، به نگرانی های جدی آژانس درمورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ایش بپردازد.

مدیر کل به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.

