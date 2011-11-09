نوشتن دومین رمان سه زن نویسنده از نو شروع شد

مهناز رونقی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت دومین رمانی که به صورت مشترک با فرزانه کرمپور و لادن نیکنام مینویسد، گفت: پیدا کردن پیش طرح این رمان مدت زیادی طول کشید. طبیعتا در نوشتن دومین رمان مشترک سختگیریمان بیشتر شده و چندین بار نوشتههایمان را کنار گذاشتیم. در نتیجه در نهایت کل نوشتهای را که به نیمه رسیده بود، کنار گذاشتیم.
وی افزود: بعد از آن با یک سوژه و طرح دیگر کار را آغاز کردیم و خوشبختانه در حال حاضر کار به اصطلاح روی غلتک است و از وضعیت فعلی آن رضایت داریم. کار را با فصلبندی جلو میبریم، ولی این که حجم کار چقدر خواهد شد و چند صفحه خواهد شد، مشخص نیست. رمان مشترک اول را شهودی و تجربیتر نوشتیم ولی این دفعه کار را سیستماتیک جلو میبریم.
رونقی گفت: طرح قبلی را به کلی کنار گذاشتهایم، ولی شاید بعدها دوباره آن را به دست بگیریم ولی فعلا همین طرحی را که هر سه نفر بر سر آن توافق کردهایم، پیش میبریم. این طرح ساختش از طرح قبلی پیچیدهتر است. طرح اولیه را اوایل سال 90 کلید زدیم و بر سر این طرح جدید، اواخر تابستان به اجماع رسیدیم.
نویسنده کتاب «صندلی لهستانی» ادامه داد: رمان مشترک دوممان، فضاهای تودرتوی بیشتری دارد ولی فرم و ساختش همچنان رئال است چون هر سه نفرمان به شدت به خوشخوانی اثر اعتقاد داریم. در نوشتن این کار هم به نوعی روابط انسانها مد نظرمان است. ولی طبیعتا وقتی صحبت از 3 نویسنده زن میشود، طبیعی است که زنانگی در رمان دیده شود.
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