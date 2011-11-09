رانندگان پیام همدانی ها را به میهمانان جشنواره تئاتر کودک منتقل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان ضیایی اظهار داشت: یک دوره کلاس توجیهی برای رانندگانی که در ایام برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان وظیفه جا به جایی مهمانان جشنواره را بر عهده دارند، در کمیته تشریفات جشنواره برگزار شده است.

ضیایی اظهار داشت: در کلاس توجیهی مواردی چون آداب معاشرت، نحوره برخورد با مهمانان، پوشش آراسته و لباس فرم مطرح شد تا رانندگان به شایستگی از میهمانان پذیرایی کنند.

وی عنوان کرد: در این جلسه رانندگان با فضای جشنواره آشنا و برای انتقال پیام همدانی ها به میهمانان آماده شدند.

ضیایی تاکید کرد: رانندگان باید همواره با ارتقا دیدگاه خود در خصوص گردشگری، برخورد مناسبی که در شأن همدان و مردم همدان است با مهمانان خارجی و داخلی داشته باشند.

مسئول کمیته تشریفات هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان یادآور شد: با شروع جشنواره تئاتر کودک بیش از 300 میهمان از داخل و خارج کشور وارد همدان شده اند.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان در حال برگزاری است.