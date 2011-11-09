نانو ذرات فلزی برای کاربرد در صنایع الکترونیکی عرضه شد

دکتر محمد یگانه قطبی - عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر با تاکید بر اینکه در این پژوهش به تولید نانو پودر فلزی "مزومتخلخل" مس پرداختیم، افزود: پودرهای فلزی مزومتخلخل به دلیل استفاده در وسایل الکترونیکی، الکترود پیل‌های سوختی، کاتالیزورها، وسایل ثبت مغناطیسی، وسایل ذخیره انرژی و دیگر وسایل مورد استفاده در فناوریهای پیشرفته بسیار مورد توجه هستند.

وی ادامه داد: در مطالعات قبلی برای تولید پودرهای فلزی مزومتخلخل از قالبهای مولکولی و یا از بلورهای مایع ساخته شده از سورفکتانتهای غیر یونی استفاده شده است. در این کار از یک ترکیب نانوهیبرید لایه ای برای تولید پودر فلزی مزومتخلخل مس استفاده کردیم.



یگانه با اشاره به نحوه اجرای این پروژه تحقیقاتی خاطر نشان کرد: حجم تخلخل بسیار بالای مس به دست آمده در این پژوهش به اندازه ای است که حتی برای مواد کربنی نیز به ندرت مشاهده شد. همچنین اندازه حفره ها به طور عمده در ناحیه مزو (50-2 نانومتر)، است. علاوه بر این در فرایند خارج کردن ماده کربنی در دمای 500 درجه سانتیگراد، ذرات کربنی میکرومتخلخل (با حفره هایی با قطر کمتر از 2 نانومتر) و کاملا تک سایز به دست آمد که این پدیده از ابداعات این کار پژوهشی است.



محقق این طرح تحقیقاتی سادگی ساخت، ارزان بودن و غیر سمی بودن مواد اولیه را از مزایای این طرح نام برد و یادآور شد: محصولات به دست آمده از این پژوهش قابلیت کاربرد در صنایع الکترونیکی، صنایع شیمیایی به عنوان کاتالیزور، وسایل ذخیره انرژی و کامپوزیتهای پلیمری کاربرد دارند.