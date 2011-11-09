اعزام هزار نظامی آمریکایی به بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نظامی بحرین در گفتگو با پایگاه خبری مرآة البحرین اعلام کردند که اخیرا هزار نظامی آمریکایی وارد این کشور شده اند.

این نظامیان که طی روزهای گذشته وارد بحرین شده اند تا آخر سال جاری میلادی یعنی زمان خروج نظامیان آمریکایی از عراق (31 دسامبر 2011) در بحرین باقی خواهند ماند.

با ورود این نیروها به بحرین شمار نظامیان آمریکایی حاضر در پایگاه آمریکایی الجفیر به چهارهزار نفر افزایش یافت. گفتنی است در این پایگاه سه هزار نظامی آمریکایی به صورت دائم حضور دارند.

بنا بر اعلام این منابع، به دلیل خروج قریب الوقوع نیروهای آمریکایی از عراق و با توجه به اینکه کویت مانع حضور گسترده این نیروها در کشورش است پایگاه نظامی آمریکا در بحرین بسیار برای واشنگتن حائز اهمیت است.