تبعیض بین استانهای محروم و کلانشهرها/ کمبود امکانات برای جوانان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ایلام با جمعیت 600 هزار نفری خود هم کوچکترین استان کشور است و هم جوان ترین، ولی از امکانات فرهنگی و ورزشی در این استان متناسب با نیازهای جوانان خبری نیست.

محرومیت و کمبود امکانات در ایلام نشات گرفته از بی توجهی به رونق اقتصادی و اجتماعی استان از سوی مسئولان است به نحوی که بیشتر امکانات جذب کلانشهرها می شود و کمتر نسبت به ایجاد این امکانات در مناطق محرومی مثل ایلام اقدام می کنند.

با نگاهی به استان و شهرهای مختلف آن می توان این کمبود امکانات را به راحتی مشاهده کرد از محیط های شادی آور مثل پارک، مجموعه های فرهنگی گرفته تا سالن تئاتر و سینما و مراکز رفاهی و…

ایلام به دلیل مشکلات اجتماعی به خصوص در بحث آسیبهای اجتماعی نیازمند امکانات رفاهی و تفریحی در شهرها و روستاهاست تا به نوعی آسیبهای اجتماعی استان کاسته شود.

استان با داشتن 32 هزار ورزشکار سازمان یافته هرچند در سالهای اخیر اقداماتی برای افزایش امکانات ورزشی در استان صورت گرفته اما هنوز خیلی از جوانان علاقمند به ورزش به دلیل نبود امکانات از ورزش کردن محروم هستند.

هنرمندان استان نیز از کمبود امکانات به دیگر شهرها مهاجرت می کنند و کمتر کسی از آنها حمایت می کند یا اقدام به مکانی برای محل فعالیتهای فرهنگی و هنری آنها می کند.

این مشکلات و کمبود امکانات باعث نوعی ایجاد دلسردی بین جوانان استان شده و همیشه خود را محروم قلمداد می کنند.

به عنوان نمونه در اکثر شهرهای استان شهربازی برای کودکان وجود ندارد و حتی قشر خردسال ایلام نیز از داشتن محیط های شادی آور و هیجانی محروم است.

ایجاد پارکهای متنوع از نیازهای اصلی استان است و مردم استان دوست دارند شبها به منظور تفریح به چنین مکانهایی مراجعه کنند ولی چنین مکانهایی در شهرهای ایلام کم است و یا تبدیل به محلی برای استقرار اراذل و اوباش شده است.

متاسفانه در سالهای اخیر متناسب با جمعیت جوانان ایلام امکانات تعریف نشده است که این عامل باعث بی راهه رفتن جوانان استان شده است.

بی شک ایجاد مجتمع های تفریحی و رفاهی مستلزم تخصیص اعتبارات کلان، جذب سرمایه گذار خصوصی و انجام مطالعات میدانی دقیق، جانمایی و نیازسنجی و در نظر داشتن بسیاری فاکتورهای دیگر است که بدون هماهنگی دستگاه های مرتبط امکان پذیر نیست.

به نظر می رسد برای دلگرم شدن جوانان استان، مسئولان باید بین استانهای محروم مثل ایلام و کلانشهرها در توزیع عادلانه امکانات دقت بیشتری کنند تا کلیه مردم کشور از این مکانات بهره مند شوند.

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رمضان نوری