همایش معاونان آموزشی دانشگاههای سراسر کشور آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه 18 آبان ماه چهل و دومین همایش معاونان آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با حضور مهدی ایرانمنش- رئیس هیئت های ممیزه وزارت علوم، حسین نادری منش- معاون آموزشی وزارت علوم، بذرافشان- مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، سعید قدیمی - مدیر کل پشتیبانی وزارت علوم، ابوالفضل حسنی - رئیس دفتر گسترش وزارت علوم و روسای دانشگاههای شهید بهشتی، فنی و حرفه ای و شهید باهنر کرمان آغاز به کار کارد.

این همایش همچنین با حضور تمامی معاونان آموزشی دانشگاههای تهران و سایر دانشگاههای کشور در دانشگاه شهید باهنر کرمان در حال برگزاری است.

این همایش به مدت دو روز در قالب برگزاری کارگاههای تخصصی، آموزشی، کمیته های برنامه ریزی تا عصر فردا پنجشنبه 19 آبان ماه ادامه دارد.