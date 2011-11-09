رتبه نخست ارزیابی عملکرد کشاورزی شهرستانهای استان تهران به دماوند رسید

حمیدرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 260 شاخصه برای ارزیابی عملکرد جهاد کشاورزی در بین 14 شهرستان استان تهران در نظر گرفته شده بود که دماوند توانست برای دومین بار رتبه نخست را به دست بیاورد.

وی در خصوص شاخصهای ارزیابی علمکرد گفت: بیمه اراضی کشاورزی و دامداری، میزان مجهز شدن به سیستم آبیاری قطره ای، راه اندازی واحدهای نیمه تمام و واحدهای غیرفعال، افزایش میانگین تولید، بهره وری در واحد سطح، اقتصادی کردن تولید، میزان جذب اعتبارات از جمله شاخصهایی هستند که اداره جهاد کشاورزی دماوند موفق شده با رعایت آنها رتبه نخست را به دست بیاورد.

این مسئول ادامه داد: از دیگر شاخصها می توان به هدفمندی یارانه، کاهش مصرف سوخت در واحدهای تولیدی، برگزاری کلاسهای ترویجی، مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز، نظارت بر واگذاری اراضی کشاورزی و واگذاری اراضی برای تولید، دامداری و ... اشاره کرد.

تولید محصولات سالم و ارگانیک از اولویتهای کشاورزی دماوند است

وی بیان کرد: کشاورزی شهرستان دماوند در تولید محصولات سالم و ارگانیک پیشتاز است و تولید این محصولات سالم را در اولویتهای خود قرار داده است.

این مسئول افزود: با تشکیل نخستین تشکل کشاورزان تولید‌کننده محصولات ارگانیک کشور در دماوند، تولید محصولات سالم در این منطقه رشد قابل توجهی پیدا کرده، به طوریکه میزان استفاده از کودهای غیرآلی در این منطقه به عدد صفر رسیده است.

وی یادآور شد: قصد و انگیزه مجموعه جهاد کشاورزی، بخشهای خصوصی و کشاورزان این است که شهرستان دماوند همچنان در تولید محصول سالم و ارگانیک پیشتاز باشد و این فرهنگ را به دیگر نواحی کشور اشاعه دهد.

خلیلی ادامه داد: تولید محصولات سالم و ارگانیک که در سایه حذف سموم شیمیایی و استفاده از کودهای آلی و ریزمغذی محقق می شود، دارای مزایای بسیاری است.

میزان آبیاری قطره ای در اراضی کشاورزی دماوند پنج برابر شد



وی بیان کرد: میزان آبیاری قطره ای در اراضی کشاورزی دماوند نسبت به سال گذشته افزایش یافته و پنج برابر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند افزود: یکی از شاخصهای مهم کاری مدیریت جهاد کشاورزی در حوزه اداره آب و خاک پیگیری و اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار است.

وی گفت: پروژه‏ های کشاورزی دماوند نیز در راستای جلوگیری از هدرروی آب و استفاده بهینه از این نعمت ارزشمند الهی انجام می گیرد.

اجرای طرح پوشش انهار اراضی زراعی در دماوند ارتقا می یابد

این مسئول اضافه کرد: جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در نظر گرفته است تا طرح پوشش انهار اراضی زراعی شهرستان دماوند را در سال جاری به 40 کیلومتر ارتقا دهد، زیرا این اقدام از هدر رفتن آب جلوگیری می کند.

وی تأکید کرد: در چهار ماه نخست سالجاری نیز 14 کیلومتر از این طرح اجرایی شد و 14 کیلومتر نیز شبکه گذاری برای هدایت آب به اراضی کشاورزی صورت گرفت

خلیلی افزود: در حال حاضر در خصوص نحوه تأمین آب کشاورزی شهرستان دماوند، نزدیک به 33 درصد از تعهدات سال 90 اجرایی شده و بقیه آن طی ماههای آینده اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: از جمله مزیتی که طرح پوشش با توجه به وضع کنونی سفره های آب زیرزمینی دماوند دارد، این است که مصرف آب تا 60 درصد کاهش می یابد.

اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار و پوشش انهار در دماوند ضروری است

مدیر جهاد کشاورزی دماوند ادامه داد: اجرای طرحهایی نظیر آبیاری تحت فشار و پروژه های پوشش انهار امری ضروری در کشاورزی دماوند محسوب می‏ شود.

وی عنوان کرد: در اجرای طرح آبیاری تحت فشار، 60 درصد از آبی که در مسیر انتقال آب مبدأ به مقصد هدر می ‏رفت، به چرخه تأمین آب باز می گردد.

این مسئول اضافه کرد: موفقیت جهاد کشاورزی دماوند در ارزیابی عملکرد حاصل همفکری و همدلی همه همکاران مجموعه جهاد کشاورزی، کارشناسان و مراکز جهاد کشاورزی در شهرهای آبسرد، رودهن و منطقه سربندان است که در بخش باغبانی، زراعت، طیور، دام، آبزیان، آب و خاک، حفظ نباتات، ترویج و امور اراضی، یاری دهنده جهاد کشاورزی منطقه دماوند بوده اند.