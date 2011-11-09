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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۹:۱۸

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز چهارشنبه

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز چهارشنبه

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز چهارشنبه 18 آبان ماه بدین شرح است.

اعتماد:
دپپلمات ایرانی گرفتار در تله اطلاعاتی آمریکا؛ ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای استرداد نصرالله تاجیک
پس لرزه‌های سخنرانی احمدی‌نژاد در جمع حامیان انتخاباتی؛ متکی و اژه‌ای تکذیب کردند
سایه اختلاس بر سر همایش تبیین طرح تحول بانکی

ایران :
عملیات روانی آمریکا برای انتخابات مجلس
مدیرکل امور فنی مستمری‌های تامین اجتماعی اعلام کرد: نحوه تعیین حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی
مدیر طرح اعتباری خرید اعتباری کارکنان دولت: کارت خرید اعتباری 650 هزار کارمند به جریان افتاد
ادامه بارندگی و سرما در نیمه شمالی کشور

تفاهم:
از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد: نرخ تورم مهرماه 19.1 درصد شد
قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت: بنزین تک نرخی می‌شود
از سوی سخنگوی قوه قضائیه ابلاغ شد: دستور به دادستان برای بازگرداندن خاوری
 
تهران امروز:
اژه‌ای، احمدی‌نژاد را به مناظره طلبید
دفاع مجدد احمدی‌نژاد از مدیر بازداشتی
عقب نشینی تازه 1+5 در قبال ایران

جام جم :
ضرغامی در اجلاس ABU ارزش‌های فطری مبنای همگرایی رسانه‌هاست
درخواست از پلیس بین‌الملل برای بازگرداندن خاوری
مرگ‌های خاموش؛ هدیه تعمیرکاران نابلد

جوان:
فشار سیاسی به پرونده فساد
نفرت اوباما و سارکوزی از نتانیاهو پشت میکروفن‌های روشن!
شلیک به ایران به فشنگ‌ مشقی آمانو
 
حمایت:
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده فساد بانکی: فضاسازی‌های شدیدی علیه قوه قضائیه در حال شکل‌گیری است
کفاشیان محرومیت شیث و نصرتی را وتو کرد
در نیمه نخست امسال: پرونده‌های دعوا شش رقمی شد

خراسان:
محسنی اژه‌ای خبر داد: جهرمی و چند نماینده احضار شدند؛ یکی از بستگان مشایی دستگیر شد
بازی خودروسازان با حیات صنعت قطعه سازی
میکروفن روشن بود، حرف‌های پنهانی سارکوزی و اوباما درباره نتانیاهو لو رفت
بانک مرکزی عرضه سکه‌های پارسیان را ممنوع کرد
 
دنیای اقتصاد:
احمدی، محسنی اژه‌ای و علی لاریجانی عنوان کردند: روایت‌های جدید از فساد بانکی
مرحله جدید هدفمندی در راه است؛ زمزمه بنزین تک نرخی
با حضور معاون اقتصادی معاونت اول رئیس جمهوری:‌ عملیات اجرایی کارخانه نان سپاس زنده رود در اصفهان آغاز شد
 
شرق:
 واکنش اژه‌ای پیرامون سخنان منسوب به احمدی‌نژاد درباره وی: آنچه در مورد من مطرح شده کذب است
آیت‌الله محقق داماد: برخوردهای تند با بین امام طرح افکار ایشان را محدود کرده است
همزمان با تورم 19.1 درصدی مهرماه نقدینگی 320 هزار میلیارد تومان شد

فرهیختگان:
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: بررسی هزاران سند در رسیدگی به فساد بانکی اخیر
وزیر دفاع هشدار داد: پاسخ کوبنده به اقدامات خصمانه علیه ایران
اطلاعیه روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری: رسانه‌ها از انتشار مطالب خارج از مجاری رسمی خودداری کنند

قدس:
واکنش صریح مسئولان و صاحب نظران به پرونده علیه ایران
هشدار کارشناسان نسبت به نفت 300 دلاری؛ تهدیدها علیه ایران، قیمت جهانی نفت و طلا را افزایش خواهد داد
دادستان کل کشور: جهرمی با قرار آزاد است
رئیس جمهور در واکنش به ادعاهای واهی رسانه‌های غربی: جواب ملت ایران پشیمان کننده خواهد بود

کیهان:
سارکوزی: از دروغ‌های نتانیاهو خسته شده‌ام؛ اوباما: پس من چی بگم؟!
اختصاص 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام
راهپیمایی 17 کیلومتری معترضان وال استریت در خیابان‌های نیویورک
رئیس مجلس: تهدیدهای اخیر علیه ایران واقعیت ندارد جنگ روانی است

ملت ما:
5 تخلف دولت در هدفمندی یارانه‌ها
قدرت‌الله علیخانی با اشاره به تغییر مدیران: احمدی‌نژاد گوی سبقت را از همه دولت‌ها ربود
محسنی اژه‌ای: پرونده نمایندگان احضار شده مفتوح است

هفت صبح:
بازار سکه برای سرمایه‌های سرگردان
تمرکز رسانه‌های انگلیسی بر جنجال‌های فوتبال ایران
گاف خبرسازی اوباما و سارکوزی
 
همشهری:
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع فساد بانکی اخیر: قوه قضائیه کوتاه نمی‌آید
محکم کاری شورای شهر برای حفظ فضای سبز تهران
واکنش رئیس جمهور به بازداشت قائم مقام بانک مرکزی
 
کد مطلب 1455663

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