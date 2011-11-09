  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۸

"کارلوس ته‌وز" جریمه منچسترسیتی را پذیرفت

"کارلوس ته‌وز" جریمه منچسترسیتی را پذیرفت

مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال منچسترسیتی جریمه محرومیت دو هفته‌‎ای این باشگاه انگلیسی را پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ته‌وز در دیدار با بایرن مونیخ در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا از فرمان "روبرتو مانچینی"، سرمربی تیم من سیتی مبنی بر حضور در میدان سرپیچی کرد هرچند که بعدتر مدعی شد در این بین سوء تفاهم صورت گرفته است.

بر پایه گزارش ساکرنت، باشگاه من سیتی پس از آن ته‌وز را مقصر شناخت و قرار شد که این بازیکن چهار هفته از دریافت حقوق محروم شود اما در نهایت با پادرمیانی اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای فوتبال انگلستان، این جریمه به دو هفته کاهش یافت.

باشگاه سیتی به ته‌وز 14 روز فرصت داد تا به رای صادره اعتراض کند اما به نظر می رسد این بازیکن 27 ساله جریمه خود را پذیرفته است. همچنین شنیده می شود که ته‌وز قصد ندارد در پنجره نقل و انتقالات زمستانی از من سیتی جدا شود.

کد مطلب 1455664

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها