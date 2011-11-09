به گزارش خبرگزاری مهر، تهوز در دیدار با بایرن مونیخ در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا از فرمان "روبرتو مانچینی"، سرمربی تیم من سیتی مبنی بر حضور در میدان سرپیچی کرد هرچند که بعدتر مدعی شد در این بین سوء تفاهم صورت گرفته است.
بر پایه گزارش ساکرنت، باشگاه من سیتی پس از آن تهوز را مقصر شناخت و قرار شد که این بازیکن چهار هفته از دریافت حقوق محروم شود اما در نهایت با پادرمیانی اتحادیه بازیکنان حرفهای فوتبال انگلستان، این جریمه به دو هفته کاهش یافت.
باشگاه سیتی به تهوز 14 روز فرصت داد تا به رای صادره اعتراض کند اما به نظر می رسد این بازیکن 27 ساله جریمه خود را پذیرفته است. همچنین شنیده می شود که تهوز قصد ندارد در پنجره نقل و انتقالات زمستانی از من سیتی جدا شود.
