به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فوربس به رسم هر سال لیستی از قدرتمندترین افراد جهان را منتشر کرده است که با وجود حضور اسامی بزرگانی از جهان تکنولوژی جهان، جای خالی نام استیو جابز بنیانگذار شرکت اپل که سال گذشته به دلیل خلاقیت و توانایی جنون آمیزش در اداره کردن سالانه تجارتی چند میلیارد دلاری با استفاده از تجهیزات ارتباطاتی کوچکی از قبیل آی-فن و آی-پد به عنوان هفدهمین فرد قدرتمند جهان انتخاب شده بود به خوبی احساس می شود.

لیست قدرتمندترین افراد جهان متشکل از رهبران سیاسی و مذهبی، ثروتمندان خودساخته، بشردوستان و افراد مشهور دیگری است که در جهان نامی مطرح و تاثیرگذار دارند.

در لیست سال 2011 فوربس بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت که سال گذشته رتبه دهم جهان را به دست آورده بود در رتبه پنجم جهان قرار گرفته و جوانترین فرد قدرتمند جهان نیز موسس 27 ساله شبکه اجتماعی فیس بوک معرفی شده است.

مارک زاکربرگ نه تنها جوانترین نام در این لیست به شمار می رود بلکه با جهشی 31 پله ای نسبت به سال گذشته به پردرآمدترین فرد نیز معرفی شده است و فوربس ثروت تقریبی او را 17.5 میلیارد دلار تخمین زده است.

از دیگر چهره های تکنولوژی که در این لیست حضور دارند می توان به دو بنیانگذار گوگل، لری پیج و سرگئی برین اشاره کرد که هر دو به عنوان سی امین افراد قدرتمند جهان معرفی شده اند.

"جف بزوس" بنیانگذار شرکت آمازون نیز در رتبه 40، رابین لی مدیر عامل شرکت چینی "بیدو" در رتبه 42 و "تیم کوک" جانشین "استیو جابز" مدیر عامل فقید شرکت اپل نیز بر خلاف رتبه سال گذشته جابز، در رتبه 58 قرار گرفته اند.

فوربس در این رتبه بندی چهار معیار را مورد توجه قرار می دهد: تعداد افرادی که فرد مورد نظر بر روی آنها اعمال قدرت دارد، منابع مالی تحت کنترل او، مدت زمان تاثیرگذاری او و توانایی او در اداره کردن قدرتی که در اختیار دارد. این معیارها لیست قدرتمندترین افراد جهان را به 70 نفر کاهش می دهد، به عبارتی از هر 100 میلیون نفر در سیاره زمین یک نفر از چنین قدرتی برخوردار است.