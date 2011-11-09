به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه و طی مراسمی با حضور نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، فرماندار شهرستان مریوان و اعضای شورای اسلامی این شهر، شهردار جدید مریوان معرفی شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات بهرام بالکانه شهردار سابق مریوان که ماه گذشته توسط اعضای شورای اسلامی این شهر استیضاح شد، تقدیر و محمد علی باغانی به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی شد.

در ادامه تغیر و تحولات شهرداری های استان کردستان، شهردار مریوان بعد از سه جلسه استیضاح شهرداری قبیلی با 7 رأی از کار برکنار شده و "محمد علی باغانی" که پیش از این به عنوان شهردار سروآباد فعالیت می کرد، با رای اعضای شورا و با صدور حکم از سوی استاندار کردستان به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی شد.

در این مراسم ابتدا شهردار سابق مریوان گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در این شهر را ارائه کرد و در ادامه رئیس شورای اسلامی مریوان نیز خواستار تعامل بیشتر اعضای شورای و شهردار برای خدمت رسانی بهتر به مردم شد.

سخنرانی نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار شهرستان مریوان از دیگر برنامه های مراسم تودیع و معارفه شهردار مریوان بود.

