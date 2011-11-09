کریمی اجازه تمرین به بازیکنان معترض نداد/ حمایت از موضع سرمربی

علی دادگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حاضر نشدن هفت بازیکن تیم فوتبال شاهین بوشهر در تمرین این تیم ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: بازیکنان حق دارند که نسبت به دریافت نکردن مطالبات خود و یا نحوه پرداخت آن در گذشته گلایه داشته باشند اما راهش این نبود که در تمرینات حاضر نشوند چون با این کار هم به خودشان و هم به تیمی که برای آن زحمت کشیده‌اند، ضربه می زنند.

"حضور در تمرینات به منزله پیگیر نبودن و صرف نظر کردن از مطالبات مالی نیست"، وی با بیان این جمله خاطر نشان کرد: در حال حاضر حامی مالی باشگاه شاهین بوشهر عوض شده و پست بانک جایگزین بانک صادرات شده است. با این شرایط پروسه پرداخت پول توسط اسپانسر جدید کمی زمان بر شده اما ما به دنبال این هستیم تا هرچه سریع‌تر مطالبات مالی بازیکنان که اکثر آنها به فصل گذشته باز می گردد، پرداخت شود.

مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهرتاکید کرد: با صحبت‌هایی که با هفت بازیکن معترض انجام داده‌ایم، برخی از آنها حاضر شده‌اند که به تمرینات تیم بازگردند اما چون فیروز کریمی دو بار به آنها برای حضور در تمرینات اولتیماتوم داده بود، دیگر وی اجازه حضور ایشان را در تمرینات تیم نمی دهد و ما از این موضع سرمربی خود حمایت می کنیم.

فیروز کریمی روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد، این هفت بازیکن معترض دیگر جایی در ترکیب تیم شاهین نخواهند داشت و باید به تیمی دیگر بروند.