رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاه صنعتی شریف، گفت: باید دید چه تعبیری از کرسیهای آزاد اندیشی می شود، اگر این کرسیها به معنی جایی برای بحث و گفتگوی آزاد و ورود به مسائل مختلف اعم از دانشگاهی یا کشوری باشند دانشگاه صنعتی شریف از گذشته در شورای دانشگاه این کرسیها را برگزار می کرد.

وی اضافه کرد: در دانشگاه صنعتی شریف، دو شورای سرپرستان و شورای دانشگاه فعال هستند. عملکرد شورای دانشگاه همانند کرسیهای آزاد اندیشی است که هم اکنون تقویت شده و علاوه بر آن سالی دو بار هم به صورت برنامه ریزی شده با دعوت از همه استادان کرسیها با موضوعات مختلف برگزار می شود.

به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف، علاوه بر اینکه حدود 12 بار در سال جلساتی با حضور استادان در قالب شورای دانشگاه برگزار می شود، دو بار در سال هم جلساتی با حضور دو نماینده دانشجویی از دانشکده های دانشگاه تشکیل می شود.

روستا آزاد با اشاره به برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف، گفت: با توجه به فعالیتهایی که توسط گروه های دانشجویی صورت می گیرد جلساتی مستمر با دعوت از مهمانان خارج و داخل دانشگاه مسائل مختلفی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.