16 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شدند/ غیبت بازیکنان گیتی پسند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال کشورمان به شرح زیر است:

حمیدرضا ابراری نیا، مجتبی نصیری‌نیا، علیرضا صمیمی، مجید لطیفی، سیدعلی کیائی، حمید احمدی، محمد طاهری، علی اصغرحسن‌زاده، جواد اصغری مقدم، مصطفی طیبی، قدرت بهادری، احمد اسماعیل‌پور، بهروز جعفری، مهدی جاوید، حسین طیبی و شهرام شریف‎زاده

این بازیکنان می بایست در تاریخ 21 آبان‌ماه در هتل آسمان شهر اصفهان خود را به مربیان تیم ملی فوتسال کشورمان معرفی کنند.

در فهرست نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال کشورمان نامی از بازیکنان تیم گیتی پسند اصفهان همچون محمد کشاورز و وحید شمسایی دیده نمی شود. از آنجائیکه تیم گیتی پسند نیز به مانند تیم‌های ملی بزرگسالان و امید کشورمان در مدت زمان اقامت تیم‌های ملی و امید فوتسال روسیه در اصفهان با این تیم‌ها روبه‌رو خواهند شد، سرمربی تیم ملی فوتسال از بازیکنان این تیم برای همراهی تیمش دعوت به عمل نیاورده است.

- برنامه دیدارهای تیم‌های ملی و امید فوتسال روسیه در اصفهان به شرح زیر است:

یکشنبه - 22/8/90

* تیم فوتسال امید ایران - تیم فوتسال امید روسیه، ساعت 15، سالن پیروزی اصفهان

* تیم ملی فوتسال ایران - تیم ملی فوتسال روسیه، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان

دوشنبه - 23/8/90

* تیم ملی فوتسال روسیه - گیتی پسند اصفهان، ساعت 15، سالن پیروزی اصفهان

* تیم فوتسال امید روسیه - تیم ملی فوتسال ایران، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان

سه شنبه - 24/8/90

* تیم فوتسال امید روسیه - گیتی پسند اصفهان، ساعت 15، سالن پیروزی اصفهان

* تیم ملی فوتسال ایران - تیم ملی فوتسال روسیه، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان