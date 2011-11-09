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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۸

حجت الاسلام حسنی حلم:

کنگره بین‌المللی غدیریون سال آینده در همدان برگزار می‌شود

کنگره بین‌المللی غدیریون سال آینده در همدان برگزار می‌شود

همدان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد اقامه نماز استان همدان از برگزاری کنگره بین‌المللی غدیریون در سال آینده در استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی حسنی حلم در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این کنگره‌ ترویج فرهنگ غدیر است.

وی با بیان اینکه این کنگره برای نخستین بار در استان همدان شکل می‌گیرد، گفت: سال آینده این کنگره با محتوا و سبک و سیاق خاص در استان همدان برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسنی حلم با بیان اینکه مقدمات این برنامه شکل گرفته است، گفت: مسئولان فرهنگی استان همدان باید برای برگزاری این برنامه در بهترین حالت، تلاش کنند.

دبیر ستاد اقامه نماز استان همدان ادامه داد: در راستای تحقق اهداف غدیر و ترویج فرهنگ غدیر و شناساندن شخصیت علی (ع) به جامعه بشری، بنیاد بین‌المللی غدیر در کشور و استان همدان اجرای برنامه های متنوعی را در دستور کار دارد.

حجت‌الاسلام سید مرتضی حسنی حلم به بیان برخی از برنامه‌های دهه امامت و ولایت در استان همدان پرداخت و گفت: نورافشانی در ایام غدیر، برگزاری جشن‌های بزرگ و متمرکز در استان همدان و برگزاری مراسم جشن غدیر در شهرک‌ها و سالن‌های ورزشی به همت هیئت رزمندگان از جمله برنامه‌هاست.

حجت‌الاسلام حسنی حلم با بیان اینکه مسابقه کتابخوانی غدیر با عنوان "زیبایی‌های غدیر" در این ایام برگزار می‌شود، گفت: تعداد هشت هزار کتاب برای برگزاری این مسابقه تهیه شده و جوایز ارزنده‌ای از جمله سفر به خانه خدا، عتبات عالیات و مشهد مقدس برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برگزاری مسابقه پیامک غدیر، توزیع پوسترهای غدیر، برگزاری جشن غدیر در سالن شهدای استانداری همدان، برگزاری مسابقات ورزشی جام غدیر و چاپ کتابچه در موضوع غدیر از دیگر برنامه‌های این دهه است.

حجت‌الاسلام حسنی حلم تاکید کرد: باید برنامه‌های غدیر مردمی باشد و مردم در صحنه حاضر باشند.

وی یادآور شد: در روز عید غدیر صحن‌های حرم امامزاده عبدالله(ع) بهره برداری می شود.

کد مطلب 1455680

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