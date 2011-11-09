به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مرتضی حسنی حلم در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این کنگره ترویج فرهنگ غدیر است.
وی با بیان اینکه این کنگره برای نخستین بار در استان همدان شکل میگیرد، گفت: سال آینده این کنگره با محتوا و سبک و سیاق خاص در استان همدان برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام حسنی حلم با بیان اینکه مقدمات این برنامه شکل گرفته است، گفت: مسئولان فرهنگی استان همدان باید برای برگزاری این برنامه در بهترین حالت، تلاش کنند.
دبیر ستاد اقامه نماز استان همدان ادامه داد: در راستای تحقق اهداف غدیر و ترویج فرهنگ غدیر و شناساندن شخصیت علی (ع) به جامعه بشری، بنیاد بینالمللی غدیر در کشور و استان همدان اجرای برنامه های متنوعی را در دستور کار دارد.
حجتالاسلام سید مرتضی حسنی حلم به بیان برخی از برنامههای دهه امامت و ولایت در استان همدان پرداخت و گفت: نورافشانی در ایام غدیر، برگزاری جشنهای بزرگ و متمرکز در استان همدان و برگزاری مراسم جشن غدیر در شهرکها و سالنهای ورزشی به همت هیئت رزمندگان از جمله برنامههاست.
حجتالاسلام حسنی حلم با بیان اینکه مسابقه کتابخوانی غدیر با عنوان "زیباییهای غدیر" در این ایام برگزار میشود، گفت: تعداد هشت هزار کتاب برای برگزاری این مسابقه تهیه شده و جوایز ارزندهای از جمله سفر به خانه خدا، عتبات عالیات و مشهد مقدس برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برگزاری مسابقه پیامک غدیر، توزیع پوسترهای غدیر، برگزاری جشن غدیر در سالن شهدای استانداری همدان، برگزاری مسابقات ورزشی جام غدیر و چاپ کتابچه در موضوع غدیر از دیگر برنامههای این دهه است.
حجتالاسلام حسنی حلم تاکید کرد: باید برنامههای غدیر مردمی باشد و مردم در صحنه حاضر باشند.
وی یادآور شد: در روز عید غدیر صحنهای حرم امامزاده عبدالله(ع) بهره برداری می شود.
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