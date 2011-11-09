دکتر سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جزئیات تکمیل ظرفیت این رشته ها در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

وی افزود: مرحله تکمیل ظرفیت با توجه به اعلام ظرفیت پذیرش رشته‌های جدید و تکمیل ظرفیت برخی از رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه و شبانه (نوبت دوم) آزمون سراسری سال 90 صورت گرفته است.

طباطبایی اظهار داشت: کلیه داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 90 شرکت کرده و در دوره‌های روزانه و شبانه مجاز به انتخاب رشته شده‌‌اند، می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

وی یادآور شد: علت انجام تکمیل ظرفیت این است که بعضی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پس از اعلام نتایج نهایی کنکور علاوه بر ظرفیت‌های‌ مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی، برای پذیرش دانشجو ظرفیت جدید اعلام کردند.

معاون سازمان سنجش خاطرنشان کرد: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دوره‌های روزانه و شبانه کنکور 90 با توجه به کارنامه نتایج علمی اولیه بر اساس ضوابط و شرایط اعلام شده می توانند از 23 تا 28 آبان به سایت اینترنتی سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند و پس از پرداخت وجه مربوط به تکمیل ظرفیت (مبلغ 28 هزار ریال) از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته به روش اینترنتی، اقدام کنند.

وی اظهار داشت: داوطلبان می توانند 10 کد رشته را از میان رشته های اعلام شده در فرم انتخاب رشته انتخاب کنند.

طباطبایی یادآور شد: آن دسته از داوطلبانی که در یکی از رشته‌های تحصیلی متمرکز آزمون سراسری سال 90 پذیرفته شده‌اند، با رعایت ضوابط مربوط و در نظر گرفتن تبصره‌های مربوطه می‌توانند متقاضی شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی مندرج در اطلاعیه شوند.

وی تاکید کرد: داوطلبان توجه داشته باشند در صورت قبولی نهایی این دسته از داوطلبان در این گزینش، قبولی قبلی آنان "کان‌لم یکن" تلقی خواهد شد و چنانچه داوطلبان متقاضی، در دوره‌های روزانه اعلام شده در این اطلاعیه پذیرفته شوند و یا قبولی قبلی آنان دوره روزانه باشد، حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال 91 را نخواهند داشت. از همین رو به پذیرفته‌شدگان تأکید می‌شود در تکمیل فرم تقاضانامه شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دقت کافی را داشته باشند چرا که در غیر این صورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

معاون سازمان سنجش یادآور شد: در صورت قبولی نهایی این دسته از داوطلبان در این گزینش، با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد.

وی گفت: پذیرفته‌شدگان متمرکز آزمون سراسری در هر یک از کد رشته‌های تحصیلی بورسیه و یا شرایط خاص که به دستگاه‌های اجرایی تعهد خدمت دارند و همچنین پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان دیپلمه رسمی و یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش مجاز به ثبت‌نام و شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی اعلام شده در این اطلاعیه نیستند.

طباطبایی اظهار داشت: کلیه داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 90 شرکت کرده و در دوره‌های روزانه، شبانه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می‌توانند متقاضی کدرشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در این اطلاعیه شوند.

وی اضافه کرد: داوطلبان هر یک از گروه‌های آزمایشی باید در انتخاب رشته‌های تحصیلی مورد علاقه، به شرایط و ضوابط هر یک از رشته‌های انتخابی توجه کنند. نیمسال پذیرش دانشجو در هر یک از کدرشته محل‌های اعلام شده بسته به امکانات و نظر دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی، خواهد بود.

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان‌ در صورت‌ تمایل‌ می‌توانند کدرشته‌های‌ انتخابی‌ نیمه‌متمرکز می توانند اولویتهای انتخابی را از جدول استخراج‌ و در فرم‌ انتخاب‌ رشته‌های ‌‌تحصیلی‌ مرحله تکمیل ظرفیت به‌ همراه‌ سایر کدرشته‌های‌ متمرکز درج کنند.

خلاصه کدرشته محلهای مورد پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری سال 90 در دوره های روزانه و شبانه

رشته های تحصیلی که از گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تجربی و انسانی دانشجو می پذیرند دانشگاه رشته دانشگاه لرستان حسابداری دانشگاه شهید مطهری فقه و حقوق اسلامی / فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه قم تفسیرقران مجید / علوم قران مجید دانشگاه مذاهب اسلامی ادیان و مذاهب / تاریخ اسلام / علوم قران مجید / فقه و حقوق امامیه / فقه وحقوق حنفی / فقه و حقوق شافعی / فلسفه و عرفان اسلامی رشته های تحصیلی که از گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی دانشجو می پذیرند دانشگاه رشته دانشگاه بجنورد کاردان فنی مکانیک/ کاردان فنی مواد دانشگاه تهران مهندسی شیمی / مهندسی صنایع / مهندسی نفت دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینهای کشاورزی / مهندسی کشاورزی گرایش آب دانشگاه گرمسار مهندسی صنایع / مهندسی عمران / مهندسی معماری / مهندسی نفت دانشگاه لرستان ریاضیات و کاربردها / مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه محقق اردبیلی کاردانی تکنولوژی آبیاری / کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام مهندسی کشاورزی گرایش آب دانشکده فنی و مهندسی گلبهار استان خراسان رضوی مهندسی صنایع / مهندسی کامپیوتر نرم افزار مجتمع آموزش عالی کازرون مهندسی شهرسازی مجتمع آموزش عالی گنبد کاردان فنی عمران مهندسی کامپیوتر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا مهندسی صنایع / مهندسی کامپیوتر نرم افزار مرکز آموزش عالی کاشمر مهندسی کشاورزی گرایش آب دانشگاه ایلام مهندسی برق قدرت / مهندسی فناوری اطلاعات / مهندسی معماری دانشگاه شهیدچمران اهواز مهندسی کشاورزی گرایش آب دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تبریز مهندسی فناوری اطلاعات

ادامه خلاصه کدرشته محلهای مورد پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری سال 90 در دوره های روزانه و شبانه

رشته های تحصیلی که از گروه آزمایشی علوم تجربی دانشجو می پذیرند دانشگاه رشته دانشگاه بوعلی سینا همدان مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی دانشگاه دامغان شیمی گرایش محیط زیست دانشگاه لرستان مهندسی کشاورزی علوم باغبانی / مهندسی کشاورزی علوم دامی / مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی / کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی / کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری دانشگاه یاسوج مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات / مهندسی کشاورزی علوم دامی دام دانشگاه علوم پزشکی ارتش اتاق عمل / کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی / علوم ازمایشگاهی / هوشبری / کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت / کاردانی فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پرستاری / اتاق عمل / هوشبری / مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بجنورد پرستاری / کاردانی فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان پرستاری دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی کرج کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه تهران دامپزشکی دانشگاه جیرفت مهندسی کشاورزی علوم خاک / مهندسی کشاورزی علوم دامی / مهندسی کشاورزی علوم دامی طیور / مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی/ مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی گرایش آموزش / مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ترویج دانشگاه دامغان شیمی گرایش محیط زیست دانشگاه ملایر مهندسی کشاورزی علوم دامی طیور دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تبریز شیمی محض رشته های تحصیلی که از گروه آزمایشی علوم انسانی دانشجو می پذیرند دانشگاه رشته دانشگاه اراک زبان و ادبیات فارسی رشته های تحصیلی که از گروه آزمایشی هنر دانشجو می پذیرند دانشگاه رشته دانشگاه شهیدباهنر کرمان کاردانی علمی کاربردی فرش دستباف رشته های تحصیلی که از گروه آزمایشی زبانهای خارجی دانشجو می پذیرند دانشگاه رشته دانشگاه لرستان زبان و ادبیات انگلیسی



داوطلبان توجه داشته باشند که محل پذیرش، ظرفیت و شرایط هر دانشگاه متفاوت است و باید برای اطلاعات تکمیلی به جدول اعلام شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.