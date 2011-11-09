برخورد با تبلیغات زودهنگام انتخابات مجلس نهم

صفرعلی براتلو در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: تبلیغات زودهنگام برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در زمان صلاحیت نمایندگان رصد می شود.

وی افزود: در صورت مشاهده فعالیت زودهنگام تبلیغاتی به این افراد تذکر داده می شود و در صورت عدم رعایت، اقدام آنها به شورای نگهبان و نظارت منعکس خواهد شد که در تعیین صلاحیت آنها تأثیر دارد.

معاون سیاسی انتظامی استانداری تهران اظهار داشت: بخشهای مختلف و دستگاههای مسئول تلاش می کنند تا فضایی سالم و مساعد برای فعالیتهای انتخاباتی با تأکید بر مشارکت حداکثری مردم و عمل به قانون فراهم شود.

وی ادامه داد: اصول و مبانی قانون انتخابات، اهمیت آن، فرایند برگزاری، نقش مردم و حقوق آنان در انتخابات از جمله موضوعات مهمی است که باید در سطح گسترده ای به افراد جامعه آموزش داده و ابعاد گوناگون آن تبیین شود.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران بیان کرد: ستاد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران با هشت کمیته، فعالیت خود را از ماهها پیش آغاز کرده است.

وی با اشاره به تعداد شعب اخذ رأی در استان تهران افزود: تعداد شعب اخذ رأی انتخابات آتی، همانند انتخابات مجلس هشتم است و اگر تغییراتی هم لازم باشد توسط هیئات اجرایی که نمایندگان مردم هستند، تصمیم گیری خواهد شد.

براتلو گفت: با عنایت به تجربیات گذشته انتخاباتی، امید است که انتخابات آتی با کیفیت و با رضایتمندی بیشتر همه مردم و مشارکت حداکثری آنان به سرانجام برسد.

گفتنی است بر اساس اعلام وزارت کشور، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 12 اسفندماه سال جاری برگزار می شود.