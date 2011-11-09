چند و چون ابلاغیه جدید معاونت فرهنگی در حوزه صدور مجوز نشر

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه 13 آبان سال جاری در خبری از صدور ابلاغیه‌ای از سوی معاون فرهنگی به اداره کتاب و کتابخوانی خبر داد که طی آن تمام آثار دارای اصلاحیه در این اداره با کسب تعهد از ناشر مبنی بر رفع آن، صاحب مجوز نشر به صورت آنی خواهند شد.

محمد اللهیاری فومنی، رئیس اداره کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد در پاسخ به خبرنگار مهر درباره چند و چون اجرای این ابلاغیه بیان داشت: این ابلاغیه تنها به کتاب‌هایی برمی‌گردد که چند مورد اصلاحی دارند و مشخصا ناشر می‌داند که باید چه بخشی از کتاب را مورد بازخوانی و اصلاح قرار دهد.

وی ادامه داد: در روند فعلی، ناشر بعد از دریافت اصلاحات باید آن را انجام و کتاب را مجددا به اداره کتاب ارائه دهد تا مورد تطبیق قرار گیرد و این موضوع، دوره صدور مجوز را طولانی می‌کرد. در شیوه جدید، همزمان با ابلاغ این موارد اصلاحی به ناشر، وی نیز باید تعهد دهد که این موارد را به اجرا در خواهد آورد و همان موقع با اخذ تعهد کتبی مبنی بر این کار، مجوز نشر کتاب نیز به او ارائه خواهد شد.

به گفته رئیس اداره کتاب، در صورت رعایت نشدن این موضوع از سوی ناشر، مساله قانونی آن بر عهده وی خواهد بود و او باید نسبت به مطالب و محتوای کتاب منتشر شده پاسخگو باشد.

اما روایت بهمن دری هم در این باره حاکی از این موضوع است که این قضیه به نوعی برطرف کردن خواست ناشران از معاونت فرهنگی و به نوعی تعبیر شدن یکی از رویاهای آنهاست.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغیه جدید خود به اداره کتاب تاکید می‌کند: ما در این ابلاغیه زمان پروسه بررسی کتاب را کاهش داده‌ایم. در فرآیند فعلی، وقتی اصلاحات به ناشر اعلام می‌شود، گاهی دو تا سه ماه زمان می‌برد تا او آن را اعمال و اثر را مجددا برای صدور مجوز به ما بازگرداند و این زمان نه تنها به پای ما گذاشته می‌شود، بلکه پرونده کتاب هم مفتوح باقی ‌می‌ماند.

دری ادامه داد: دلیلی ندارد که این کتاب تا این اندازه به دلیل استفاده از واژگان نامناسب در اداره کتاب معطل بماند. از طرف دیگر طبق قانون، ناشر نیز در انتشار یک اثر مسئولیت‌هایی دارد و این ابلاغیه در واقع کمک می‌کند تا این مسئولیت‌ها نیز ایفا شود و مسئولیت تاخیر در انتشار اثر به او نیز بازگردد.

به گفته دری، در صورت عدم رعایت این موضوع از سوی ناشر، طبق قانون مجوز اعلام وصول صادر نخواهد شد.

با این وجود به اعتقاد فعالان حوزه نشر تا زمان عملیاتی شدن و اجرایی شدن این ابلاغیه و مزمزه کردن تاثیر آن در بازار نشر برای قضاوت کردن درباره چند و چون اجرای آن باید صبر کرد.