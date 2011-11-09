سیاری در گفتگو با مهر: نیروی دریایی ایران حق و توان حضور در سواحل آمریکا را دارد

امیردریادار حبیب الله سیاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مأموریت تازه ناوشکن جماران در آب‌های بین المللی عنوان کرد: ناوشکن جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در عرصه آبهای آزاد حضور دارد، در حال حاضر در تنگه باب المندب حد فاصل خلیج عدن و دریای سرخ قرار دارد و مأموریتش نیز مانند سایر ناوگروه ها گشت شمال اقیانوس هند، خلیج عدن، تنگه باب المندب و دریای سرخ است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش اضافه کرد: همچنین ناوشکن جماران همانند سایر ناوگروه ها وظیفه تأمین امنیت برای کشتی های تجاری و نفت کش ها را بر عهده دارد.



وی با بیان اینکه ناوشکن جماران در این مأموریت در دریای مدیترانه نخواهد رفت، گفت: در حال حاضر مأموریت ناوشکن جماران حضور در دریای سرخ است.



سیاری در بخش دیگری از سخنانش در خصوص شانتاژ رسانه های بیگانه در رابطه با حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی سواحل ایالات متحد آمریکا نیز گفت: ما همواره اعلام کرده ایم که در عرصه آب های آزاد حضور پیدا خواهیم کرد و هر جایی که طبق قوانین بین المللی مصداق آب آزاد باشد حضور خواهیم داشت.



وی با طرح این سئوال که آیا حضور نیروی دریایی ایران در آبهای آزاد اشکال دارد یا نه؟ گفت: اگر این حضور اشکال ندارد، بنابراین کسی هم نباید نگران این موضوع باشد.



فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: سواحل آمریکا بعد از آبهای سرزمینی این کشورطبق قوانین بین المللی جزو آبهای آزاد به شمار می رود و نیروی دریایی ارتش بر اساس عرف بین الملل اجازه دارد که در این آبها حضور پیدا کند.



گفتنی است، چندی پیش امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از برنامه این نیرو برای حضور در اقیانوس اطلس خبر داده و گفته بود:‌ همان‌گونه که استکبار جهانی در نزدیک مرزهای آبی ما حضور دارد، ما هم با کمک سربازان ولایی این نیرو در نزدیکی مرزهای آبی آمریکا حضور قدرتمندانه خواهیم داشت.



اعلام استقرار ناوهای جنگی ایران در نزدیکی سواحل ایالات متحده در شرایطی بود که مقامات آمریکایی درباره برقراری خط مستقیم ایران و آمریکا نداهایی سرداده بودند و پس از آن اظهار نظرهای متفاوتی در این باره ابراز داشتند.



اگرچه برخی از آنها بر این اعتقاد بودند که این پیشنهاد ایران جدی نیست و نباید نسبت به آن واکنش نشان داد، گروه دیگر نیز عقیده داشتند که استقرار ناوهای جنگی ایران در نزدیکی سواحل ایالات متحده تبعات زیادی در پی دارد و به نظر می‌رسد ایران راه جدیدی را برای مقابله با تهدیدات آمریکا در سر می‌پروراند.



جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید در آن زمان اعلام کرد آمریکا اظهارات فرماندهان ارتش ایران مبنی بر حضور آنان در آب‌های مرزی آمریکا را جدی نخواهد گرفت زیرا نیروی دریایی ارتش ایران از این توانایی برخوردار نیست.