پخش برنامه "آفتاب ولایت" از رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهه ولایت حجت الاسلام احسان پوراسماعیل در میان برنامه "آفتاب ولایت" به شرح آیات ولایی قرآن کریم می پردازد.

شنوندگان رادیو قرآن می توانند این میان برنامه ده دقیقه ای را از 17 آبان ماه تا 24 این ماه ساعت 9:45 بشنوند.



"پیام غدیر" نیز عنوان دیگر میان برنامه مناسبتی رادیو قرآن است که در بحث کارشناسی استاد امیری به شرح خطبه غدیر می پردازد.



کتاب الغدیر یکی از منابعی است که در بخش شرح و تفسیر خطبه غدیر مورد استفاده قرار گرفته است. "آفتاب ولایت " و"پیام غدیر" کاری از گروه مناسبت های ویژه است .

