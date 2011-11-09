ناهماهنگی شهرداری و شورای شهر مریوان مشکل ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، هیوا ناری زاده شامگاه سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار مریوان اظهار داشت: نبود هماهنگی و تعامل بین اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار باعث بروز مشکلات مختلف در نحوه اداره شهر شده است و این وضعیت معضلات مختلفی را برای مردم به وجود می آورد.

وی گفت: ضعف مدیریت شهردار و ناهماهنگی شهردار با سازمان های دولتی و مسئولان مربوطه باعث می شود که روند خدمت رسانی به مردم شهر با مشکلاتی مواجه شود که این وضعیت به هیچ عنوان مورد رضایت اعضای شورای اسلامی مریوان نیست و باید در مدیریت جدید شهرداری این وضعیت ساماندهی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مریوان یادآور شد: بودجه امسال شهرداری مریوان هفت میلیارد تومان است که به دلیل نبود درآمدهای پایدار این نهاد عمومی و مردمی با ضعف مالی بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کند و باید به فکر تامین درآمدهای بیشتر برای شهردای مریوان در سالهای آینده باشیم.

ناری زاده با اشاره به کمک های صورت گرفته از سوی استان به شهردار مریوان بیان کرد: از محل اعتبارات عمران شهری در سال جاری چهار میلیار تومان اعتبارات به شهرداری مریوان اختصاص پیدا کرده است ولی با توجه به این کمک باز هم اعتبارات شهرداری مریوان متناسب با نیازهای موجود نیست.

وی در ادامه افزود: نبود منبع درآمد و هزینه های کلان شهرداری و ضعف مدیریت و مشکلات زیادی که با آن مواجه شده بودیم تا بحال برای طرح های عمرانی اعتبارات بسیار کم و ناچیزی صرف شده و بیشتر بودجه صرف بدهی های این نهاد شده است و مشکلات شهری چون سد معبر، آسفالت های قدیمی و پوسیده معابر و ناهمگونی مبلمان شهری همچنان بدون ارائه راه حلی جامع باقی مانده است.

رئیس شورای شهر مریوان با اشاره به شناسایی چگونگی به وجود آمدن و رفع مشکلات ناهماهنگی کارکنان و مسؤلین برای از بین بردن معضل های پیش آمده، گفت: برای اینکه بتوانیم وظایف خود رابه درستی انجام دهیم لازم است که شهرداری و شورای شهر با هم تعامل کامل داشته و هماهنگ باشند تا چالش های بوجود آمده را از بین برد.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات بهرام بالکانه شهردار سابق مریوان که ماه گذشته توسط اعضای شورای اسلامی این شهر استیضاح شد، محمد علی باغانی به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی شد.