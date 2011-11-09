داروین که بود و نظریه تکامل چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب فقط سرگذشت یک انسان نیست، بلکه علاوه بر آن سرگذشت اندیشه‌ای است که جهان را تغییر داد. چارلز داروین از آن قهرمانانی است که بعید است در زندگی خود با آنها مواجه شوید. او تقریباً نیمی از عمر خود را در بستر بیماری گذراند یا دست کم وانمود می‌کرد که بیمار است.

چارلز بنا به گفته معلمانش دانش‌آموز بدی بود و به زحمت دوران مدرسه را به پایان رساند. او چند کتاب معروف نوشت، اما نوشتن برایش تکلیف سختی بود و برای بیان افکار خویش در قالب واژه‌ها با خودش کشمکش داشت. او به شدت از ظاهر شدن در انظار عمومی بیمناک بود و نمی‌توانست از کار خود در جمع دفاع کند.

اگرچه داروین دور دنیا را بر روی دریا درنوردید ولی هر گاه پا در قایقی می‌گذاشت، فوراً دریا زده می‌شد. داروین با این که یکی از بزرگترین متفکرانی که تا کنون زیسته‌اند، از چیرگی بر اندیشه‌ها یا احساسات خود ناتوان بود. او به جزئیات بی‌اهمیت توجه می‌کرد و اغلب حالت روحی ناملایمی داشت. چارلز داروین سرشار از ترس بود. ترس از بیماری ، مردن و بدتر ازهمه مورد قبول قرار نگرفتن. پس چرا او این قدر مشهور است؟ داروین سراسر زندگی‌اش صرف آفرینش و صیقل دادن یکی از مهم‌ترین اندیشه‌های تاریخ شد. امروزه ، ما یک کلمه واحد را برای خلاصه کردن این مفهوم تکان دهنده به کار می‌بریم: تکامل.

در کتاب «داروین و نظریه تکامل» خوانندگان با این مفهوم به طور کلی آشنا خواهند شد.

«داروین و نظریه تکامل؛ زندگی و اندیشه‌های او» عنوان کتابی از کریستین لوسن با ترجمه سارا‌هاشمی است که توسط نشر ققنوس چاپ شده است. در فصل اول این کتاب اندیشه‌های پیش از داروین نظیر فیلسوف یونانی امپدوکلس، ارسطو، دموکریتوس و آناکسیماندر طرح می‌شود، اما ژان باپتیست لامارک بیش از همه مورد توجه نگارنده قرار گرفته و او را در کنار داروین از جمله کسانی می‌داند که تکان جدیدی در نظریه تکامل پدید آوردند.

شرحی بر روزگار زمان تولد داروین از دیگر مسائل مورد توجه لوسن در فصل اول «داروین و نظریه تکامل» است. شرحی بر پیشینه خانوادگی داروین از بخش‌های جذاب کتاب است که فصل دوم با آن شروع می‌شود، پس از آن به دوران کودکی چارلز می‌رسیم، ذکر خاطراتی از دوران مدرسه شبانه‌روزی دکتر باتلر از دیگر بخش‌های این فصل است، جایی که داروین حتی با فکر کردن به بخشی از خاطرات آنجا دچار تهوع می‌شد.

جوسایا وج وود (دایی جوس) اگرچه نامی در تاریخ ندارد، اما قطعا جزو همان کسانی است که پشت یک انسان بزرگ ایستاده‌اند. در فصل سوم نقش او در نخستین سفر داروین به عنوان طبیعی دان شرح داده می‌شود. از این فصل به بعد سفرهای داروین که نیمی از عمرش به آن اختصاص دارد، آغاز می‌شود.

فصل‌های بعدی کتاب شامل سیر و سلوک عقلی داروین و شکل‌گیری اندیشه‌اش تا نزاع‌های جدید بر سر آن می‌شود.

«داروین و نظریه تکامل» همراه با 21 فعالیت و سرگرمی با قیمت 5500 تومان و شمارگان 2 هزار نسخه در کتابفروشی‌ها موجود است.