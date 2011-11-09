۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

فعالیت غیرقانونی برخی موسسات/

هشدار به کنکوریها درباره سوءاستفاده مالی برخی موسسات

سازمان سنجش آموزش کشور در پی فعالیت غیرقانونی برخی مؤسسات کمک آموزشی در توزیع بسته‌های تبلیغی و وعده‌های واهی جهت سوءاستفاده مالی به داوطلبان آزمون های کشوری هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش در هشداری به داوطلبان آزمون های سراسری یادآور شده است: بنا بر گزارش واصله از دفاتر پستی مشاهده می‌شود برخی مؤسسات کمک آموزشی در حین توزیع مدارک ثبت‌نامی آزمونها مبادرت به توزیع بسته‌های تبلیغی کرده و با وعده‌های واهی قصد سوءاستفاده مالی از داوطلبان را دارند.

سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرده است: سازمان سنجش ضمن برخورد قانونی با عاملین سودجو، به همه داوطلبان توصیه می‌کند در مواجهه با اینگونه تبلیغات، رفتار منطقی داشته باشند و فریب القاب و عناوین مرتبط با عنوان سازمان سنجش را نخورند.

در این اطلاعیه از همه داوطلبان تقاضا شده است در صورت مشاهده هرگونه تبلیغات انتفاعی مشابه، مراتب را به سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع دهند.

