هشدار به کنکوریها درباره سوءاستفاده مالی برخی موسسات

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش در هشداری به داوطلبان آزمون های سراسری یادآور شده است: بنا بر گزارش واصله از دفاتر پستی مشاهده می‌شود برخی مؤسسات کمک آموزشی در حین توزیع مدارک ثبت‌نامی آزمونها مبادرت به توزیع بسته‌های تبلیغی کرده و با وعده‌های واهی قصد سوءاستفاده مالی از داوطلبان را دارند.

سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرده است: سازمان سنجش ضمن برخورد قانونی با عاملین سودجو، به همه داوطلبان توصیه می‌کند در مواجهه با اینگونه تبلیغات، رفتار منطقی داشته باشند و فریب القاب و عناوین مرتبط با عنوان سازمان سنجش را نخورند.

در این اطلاعیه از همه داوطلبان تقاضا شده است در صورت مشاهده هرگونه تبلیغات انتفاعی مشابه، مراتب را به سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع دهند.