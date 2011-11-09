خوشنویسی به عنوان سرآمد هنرهای اسلامی به اندازه کافی مورد توجه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ناصری، رئیس موسسه فرهنگی هنری صبا گفت:خوشنویسی هنر اسلامی است، حتی اگر خط نقاشی هم به آن رجوع می کند، پایه هایی در هنر اسلامی دارد، ولی با اینکه همه هنرهای ما وامدار خوشنویسی هستند هنوز به اندازه کافی به آن توجه نمی شود.

وی همچنین در مورد منابع آکادمیک در زمینه هنرهای اسلامی اظهار کرد:منبع این است که ما مسلمانیم و خود به خود در ذات هنرمندان ما دانش و اطلاعاتی در مورد هنرهای اسلامی وجود دارد.

ناصری افزود: البته فرهنگستان هنر در سال های گذشته سعی کرد بخشی از این منابع را ایجاد کند مثلا با همایش هایی که در مکتب شیراز، اصفهان و شخصیت هایی مثل صفی الدین ارموی یا قطب الدین صادقی برگزار کرد. اینها منابعی بودند که نشان داد گذشتگان ما در هنر ایرانی و اسلامی کارهای زیادی انجام داده اند.

وی عنوان کرد:به لحاظ اجرایی نیز سعی کردیم در دوسالانه های جهان اسلام به این مقوله بپردازیم اما اینطور نیست که اول منابع ایجاد شود و بعد نقاشی کنیم، گروه های مختلف باید در کنار هم به این مسئله توجه داشته باشند.

ناصری سپس به تلاش برای ایجاد منابع بیشتر در این زمینه اشاره کرد:تلاش ما این است که بتوانیم در موسسه صبا بخش پژوهشی برای این کار ایجاد کنیم ولی هنوز برنامه خاصی نداریم.

وی ادامه داد: هرچند بنظر می رسد برخی از اساتید هنوز تکلیفشان را با هنر اسلامی و دینی مشخص نکرده اند. فکر می کنم نظر بیشتری ها هنر دینی است تا هنر اسلامی. ممکن است در اصل با هم تفاوت نداشته باشند اما در نحوه پژوهش اینها با یکدیگر تفاوت پیدا می کنند، در برخی از جلسات متوجه شدم یک تفاوت نظری در این زمینه وجود دارد و اینهم می تواند جز لغت شناسی بحث است که بنشینیم و ببینیم می خواهیم چه کار کنیم.

نخستین جشنواره هنرهای معاصر اسلامی "طواف تا ولایت " با همکاری مراکز تخصصی موسیقی ، تجسمی، نمایشی و با حمایت بنیاد رودکی به دبیری دکتر شهرام گیل آبادی در حال برگزاری است.