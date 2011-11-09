شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله عسکری شامگاه سه شنبه در جلسه توجیهی کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان کردستان افزود: مدیریت پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است ولی پیشگیری از وقوع جرم به تنهایی از عهده این قوه خارج است و این موضوع یک امر فرادستگاهی است.

وی اظهار داشت: متاسفانه رشد جمعیت کیفری زندان ها در کشور چندین برابر رشد جمعیت در کشور است و این افزایش جمعیت کیفری حاکی از غفلت دستگاه ها و ارگان های دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم است که باید اهمیت بیشتری به این موضوع صورت گیرد.

مدیر کل پیشگیری های قضائی قوه قضائیه بیان کرد: تمامی دستگاه های اجرایی اعم از شهرداری، بهزیستی و دانشگاه ها متولی پیشگیری از وقوع جرم در جامعه هستند و با استفاده از راهکارهای مشترک و هماهنگ با مدیریت قوه قضائیه امید است تا به یک نظام هماهنگ برای پیشگیری از وقوع جرم برسیم.

عسکری با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه تشکیل می شود، افزود: این شورا به ریاست رئیس قوه قضائیه و شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم در استان های کشور به ریاست روسای کل دادگستری ها تشکیل می شود.

وی ادامه داد: کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم استان های غربی کشور شامل کردستان، کرمانشاه، ایلام و همدان دوم و سوم آذر ماه سال جاری در دادگستری استان کرمانشاه برگزار می شود.

جلسه توجیهی و کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان کردستان با حضورمدیر کل پیشگیری های قضائی قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری کردستان، معاون سیاسی امنیتی استانداری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان و جمعی از مدیران کل ادارات این استان برگزار شد.