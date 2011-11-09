به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبردزفولی با اشاره به جلسه شماره هفتصد شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور برگزار شد، افزود: با تصویب آیین‌نامه "شورای تخصصی حوزوی"، این شورا به ‌منظور بهره‌گیری از پشتوانه غنی معرفتی حوزه‌های علمیه که از ارکان اساسی فرهنگ و تمدن اسلامی محسوب می‌شوند، تشکیل خواهد شد.

تصویب "آیین‌نامه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور"

رئیس ستاد راهبری نقشه جامع علمی از تصویب "آئین‌نامه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور" در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

بررسی موضوع "آیین‌نامه عناوین هویتی شهرها"

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان با اشاره به بررسی موضوع "آیین‌نامه عناوین هویتی شهرها" در جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ادامه بررسی و تصویب این موضوع به جلسه آینده واگذار شد.

ارائه گزارش وضعیت نخبگان در جلسه آینده

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در پایان از ارائه گزارش وضعیت نخبگان در داخل و خارج کشور در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط بنیاد ملی نخبگان خبر داد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: شورای عالی انقلاب فرهنگی از چند جلسه قبل وارد تحلیل وضعیت فرهنگی در بعد داخلی و بین‌المللی شده که مقدمه تصویب سند مهندسی فرهنگی است.

نقد و ارزیابی سومین گزارش ارزیابی وضعیت فرهنگی کشور

وی افزود: در جلسه امشب سومین گزارش ارزیابی وضعیت فرهنگی کشور توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و پس از جمع‌بندی این مبحث، در جلسه آتی وارد بررسی و تصویب سند مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی خواهیم شد.

مخبر دزفولی خاطرنشان کرد: بنا بر نظر رئیس‌جمهور و با توجه به اهمیت حوزه‌های مختلف ذیل مهندسی فرهنگی نظیر سینما، موسیقی، کتاب و... اسناد مورد نیاز این مباحث همزمان با بررسی و تصویب سند مهندسی فرهنگی، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهند رسید.

وی اضافه کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی از هفته آینده به‌ صورت هفتگی و فوق‌العاده جلسه خواهد داشت تا انشاءالله کار تصویب سند مهندسی فرهنگی تا انتهای سال به اتمام برسد.

بنیاد بازی‌های رایانه‌ای مرجع صدور مجوزهای بازی‌های رایانه‌ای شد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبات جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با تصویب شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه خود "حمایت و نظارت بر گسترش فرایند تولید، تأمین، واردات، صادرات، آماده‌سازی، تکثیر و صدور مجوز تولید و توزیع انواع بازی‌های کنسولی و رایانه‌ای" به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای واگذار شد.

وی اضافه کرد: با این مصوبه شاهد سازمان‌دهی مناسب‌تری در عرصه بازی‌های رایانه‌ای خواهیم بود و دیگر شاهد موازی‌کاری‌ها در این زمینه نخواهیم بود.