مجلس مشكلات طرح خودگرداني بيمارستان ها را پيگيري مي كند

دكتر فخرالدين حيدري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هم اكنون بر اساس سوالي در خصوص طرح خودگرداني بيمارستان ها، كميته پيگيري در اين خصوص در مجلس تشكيل شده كه با برقراري جلساتي به حل اين مشكل بپردازد.

وي ادامه داد: در صورت عدم حل مشكلات مربوط به اين طرح تا پيش از مطرح شدن سوال، توسط كميته پيگيري مجلس، اين سوال در مجلس مطرح نخواهد شد، اما اگر اين مشكل قابل حل نباشد، پيگيري هاي بعدي در اين باره ضرورت خواهد داشت.

عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زماني كه طرح خودگرداني نفع و سودي براي مردم ندارد و حتي باعث ايجاد بسياري از مشكلات و معضلات هم شده است ، اين ضرور ايجاد مي شود كه برخي از نكاتي كه مردم را دچار مشكل كرده حذف و در صورت لزوم تبصره هايي به آن اضافه كنيم.

دكتر حيدري گفت: با وجود مشكلات به وجود آمده به علت اجراي طرح خودگرداني در بيمارستانهاي كشور اگر اين طرح حذف شود مردم با مشكلات كمتري از لحاظ پرداخت هزينه هاي بهداشتي و درماني به بيمارستان ها مواجه خواهند شد.