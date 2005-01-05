  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۲۵

عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت مجلس در گفتگو با "مهر":

مجلس مشكلات طرح خودگرداني بيمارستان ها را پيگيري مي كند

عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت مجلس گفت: در صورت عدم حل مشكل طرح خودگرداني بيمارستان ها از سوي اعضاي كميته پيگيري مجلس اين موضوع به عنوان سوال از وزير بهداشت در مجلس مطرح خواهد شد و موضوع تا حل مشكل مجدانه پيگيري مي شود .

دكتر فخرالدين حيدري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هم اكنون بر اساس سوالي در خصوص طرح خودگرداني بيمارستان ها، كميته پيگيري در اين خصوص در مجلس تشكيل شده كه با برقراري جلساتي به حل اين مشكل بپردازد.

وي ادامه داد: در صورت عدم حل مشكلات مربوط به اين طرح تا پيش از مطرح شدن سوال، توسط كميته پيگيري مجلس، اين سوال در مجلس مطرح نخواهد شد، اما اگر اين مشكل قابل حل نباشد، پيگيري هاي بعدي در اين باره ضرورت خواهد داشت.

عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زماني كه طرح خودگرداني نفع و سودي براي مردم ندارد و حتي باعث ايجاد بسياري از مشكلات و معضلات هم شده است ، اين ضرور ايجاد مي شود كه برخي از نكاتي كه مردم را دچار مشكل كرده حذف و در صورت لزوم تبصره هايي به آن اضافه كنيم.

دكتر حيدري گفت: با وجود مشكلات به وجود آمده به علت اجراي طرح خودگرداني در بيمارستانهاي كشور اگر اين طرح حذف شود مردم با مشكلات كمتري از لحاظ پرداخت هزينه هاي بهداشتي و درماني به بيمارستان ها مواجه خواهند شد.

 

 

کد مطلب 145573

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها