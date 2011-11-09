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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

کمیسیون تنظیم مقررات مصوب کرد؛

الزام اپراتورهای ارتباطی برای برقراری دسترسی آنلاین به عملکرد شبکه

الزام اپراتورهای ارتباطی برای برقراری دسترسی آنلاین به عملکرد شبکه

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت و تمامی ارائه کنندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را به برقراری دسترسی آنلاین رگولاتوری به شبکه های مربوطه موظف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه شماره 119 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با توجه به یکپارچگی شبکه‌های مخابراتی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، برای ارزیابی عملکرد کلی شبکه کشوری، تمامی ارائه‌کنندگان خدمات حوزه ICT و نیز شرکت ارتباطات زیرساخت موظف به برقراری دسترسی برخط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شبکه‌های مربوطه در محل این سازمان شدند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همچنین تمامی ارائه‌کنندگان خدمات ICT و شرکت ارتباطات زیرساخت را موظف به تجمیع مرکز نگهداری شبکه OMC و ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه به رگولاتوری کرد.
 
براین اساس برای تحقق اهداف این مصوبه و پیش‌بینی‌های لازم در طرحهای اضطراری عمومی، همه ارائه‌کنندگان خدمات مخابراتی موظفند حداکثر ظرف مدت 2 سال پس از تصویب این مصوبه، نسبت به تجمیع و متمرکز کردن مرکز نگهداری و بهره‌برداری شبکه Operation and mainterance center) OMC ) شبکه‌‎های مربوطه اقدام و گزارش عملکرد خود را در دوره‌های 6 ماهه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند.
کد مطلب 1455738

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