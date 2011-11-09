الزام اپراتورهای ارتباطی برای برقراری دسترسی آنلاین به عملکرد شبکه

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه شماره 119 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با توجه به یکپارچگی شبکههای مخابراتی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، برای ارزیابی عملکرد کلی شبکه کشوری، تمامی ارائهکنندگان خدمات حوزه ICT و نیز شرکت ارتباطات زیرساخت موظف به برقراری دسترسی برخط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شبکههای مربوطه در محل این سازمان شدند.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همچنین تمامی ارائهکنندگان خدمات ICT و شرکت ارتباطات زیرساخت را موظف به تجمیع مرکز نگهداری شبکه OMC و ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه به رگولاتوری کرد.
براین اساس برای تحقق اهداف این مصوبه و پیشبینیهای لازم در طرحهای اضطراری عمومی، همه ارائهکنندگان خدمات مخابراتی موظفند حداکثر ظرف مدت 2 سال پس از تصویب این مصوبه، نسبت به تجمیع و متمرکز کردن مرکز نگهداری و بهرهبرداری شبکه Operation and mainterance center) OMC ) شبکههای مربوطه اقدام و گزارش عملکرد خود را در دورههای 6 ماهه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند.
براین اساس برای تحقق اهداف این مصوبه و پیشبینیهای لازم در طرحهای اضطراری عمومی، همه ارائهکنندگان خدمات مخابراتی موظفند حداکثر ظرف مدت 2 سال پس از تصویب این مصوبه، نسبت به تجمیع و متمرکز کردن مرکز نگهداری و بهرهبرداری شبکه Operation and mainterance center) OMC ) شبکههای مربوطه اقدام و گزارش عملکرد خود را در دورههای 6 ماهه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند.
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