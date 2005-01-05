  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۶ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۳۰

بيش از 64درصد طرحهاي عمراني متوسط 12 درصد از برنامه زمانبندي عقبتر هستند

طرح هاي ملي ميزان پيشرفت فيزيكي طرح هاي عمراني ملي در سال 1382 بيانگر ان است كه حدود 5/35 درصد از طرح ها مطابق و جلوتر از برنامه زماني تعيين شده پيشرفت كرده و 5/64 درصد باقيمانده طرح ها به طور متوسط 1/12 درصد عقبتر از برنامه زماني بوده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، درصد طرح هاي  مطابق و جلوتر از برنامه زمانبندي در سال 1382 از رشد 6/3 درصدي و درصد طرح هاي عقبتر از برنالمه زماني از افت 6/3درصد برخوردار است.
از علل مهم تاخير در طرح ها نسبت به برنامه زماني نارسايي اعتبارات 4/44 درصد ، ضعف برخي از دستگاههاي اجرايي 14 درصد، ناتواني پيمانكاران در اجراي به موقع طرح ها 4/7 درصد گزارش شده است.
نسبت به سال 1381 از ميزان دخالت كمبود اعتبار به عنوان يكي از عوامل عقب ماندن طرح ها از زمان برنامه ريزي 4/1 درصد كاسته شده است.
حدود يك هزار و 342 طرح جديد با 25 هزار ميليارد ريال اعتبار در سال 1382 آغاز شد . از اين ميزان 1/26 درصد از درآمد عمومي‏‌، 9/73درصد از منابع داخلي دستگاه ها و وام تامين شد و سهم طرح هاي جديد از نظر تعداد نسبت به سال 1381 جهار درصد و له لحاظ اعتبار 7/7 درصد كاهش نشان مي دهد.
به طوركلي در اين سال با اختصاص 6/82 درصد از اعتبارات درآمد عمومي 7/61 درصد از اهداف سالانه محقق شد كه اين رقم نسبت به ارقام مشابه سال قبل از آن 9/4 درصد بيشتر بود.
4/38 درصد از طرح هايي كه زمان خاتمه آنها فرارسيده بود در سال 1382 به پايان رسيدند كه 8/12درصد از رقم مشابه سال قبل از آن بيشتر بود. 
در سال 1382 تعداد يك هزار و 941 موافقتنامه شرح عمليات طرح مبادله و در قالب آن 157 هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار براي اجراي هشت هزا رو 219 طرح عمراني ملي در نظر گرفته شد. از مبلغ فوق 61 هزار و 500 ميليارد ريال از محل درآمد عمومي و 96 هزار ميليارد ريال از محل ساير منابع درآمدي بوده است . متوسط تخصيص اعتبارات درآمد عمومي حدود 6/82 درصد بود.
اعتبار طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي ملي نسبت به سال 1381 حدود چهار درصد رشد داشت كه حاصل 14 درصد افزايش اعتبار درآمد عمومي و 1/0 درصد رشد در اعتبار ساير منابع است.
تعداد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي ملي در سال گذشته نسبت به سال 1381 حدود 8/0 درصد افزايش و تعداد طرح ها حدود 9/7 درصد كاهش يافته است.
نتايج حاصل از بازديد هاي نظارتي در پايان سال 1382 حاكي از تحقق 7/61 درصد از اهداف يكساله پيش بيني شده براي عمليات عمراني است . اين شاخص نسبت به رقم مشابه در سال قبل حدود 9/4 درصد بيشتر است در ميان دستگاه هاي اجرايي عمده ، تحقق اهداف وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي 3/85 درصد، راه و ترابري 6/76درصد، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 2/64درصد و نيرو 7/62 درصد بيش از متوسط كل كشور بوده است.
در سال 1382 حدود 9/81 درصد اعتبارات براي اجراي طرح هاي امور اقتصادي، 5/14 درصد آن براي اجراي طرح هاي امور اجتماعي و 6/3 درصد اعتبارات براي اجراي ساير امور اختصاص يافت.


کد مطلب 145574

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها