بيش از 64درصد طرحهاي عمراني متوسط 12 درصد از برنامه زمانبندي عقبتر هستند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، درصد طرح هاي مطابق و جلوتر از برنامه زمانبندي در سال 1382 از رشد 6/3 درصدي و درصد طرح هاي عقبتر از برنالمه زماني از افت 6/3درصد برخوردار است.

از علل مهم تاخير در طرح ها نسبت به برنامه زماني نارسايي اعتبارات 4/44 درصد ، ضعف برخي از دستگاههاي اجرايي 14 درصد، ناتواني پيمانكاران در اجراي به موقع طرح ها 4/7 درصد گزارش شده است.

نسبت به سال 1381 از ميزان دخالت كمبود اعتبار به عنوان يكي از عوامل عقب ماندن طرح ها از زمان برنامه ريزي 4/1 درصد كاسته شده است.

حدود يك هزار و 342 طرح جديد با 25 هزار ميليارد ريال اعتبار در سال 1382 آغاز شد . از اين ميزان 1/26 درصد از درآمد عمومي‏‌، 9/73درصد از منابع داخلي دستگاه ها و وام تامين شد و سهم طرح هاي جديد از نظر تعداد نسبت به سال 1381 جهار درصد و له لحاظ اعتبار 7/7 درصد كاهش نشان مي دهد.

به طوركلي در اين سال با اختصاص 6/82 درصد از اعتبارات درآمد عمومي 7/61 درصد از اهداف سالانه محقق شد كه اين رقم نسبت به ارقام مشابه سال قبل از آن 9/4 درصد بيشتر بود.

4/38 درصد از طرح هايي كه زمان خاتمه آنها فرارسيده بود در سال 1382 به پايان رسيدند كه 8/12درصد از رقم مشابه سال قبل از آن بيشتر بود.

در سال 1382 تعداد يك هزار و 941 موافقتنامه شرح عمليات طرح مبادله و در قالب آن 157 هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار براي اجراي هشت هزا رو 219 طرح عمراني ملي در نظر گرفته شد. از مبلغ فوق 61 هزار و 500 ميليارد ريال از محل درآمد عمومي و 96 هزار ميليارد ريال از محل ساير منابع درآمدي بوده است . متوسط تخصيص اعتبارات درآمد عمومي حدود 6/82 درصد بود.

اعتبار طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي ملي نسبت به سال 1381 حدود چهار درصد رشد داشت كه حاصل 14 درصد افزايش اعتبار درآمد عمومي و 1/0 درصد رشد در اعتبار ساير منابع است.

تعداد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي ملي در سال گذشته نسبت به سال 1381 حدود 8/0 درصد افزايش و تعداد طرح ها حدود 9/7 درصد كاهش يافته است.

نتايج حاصل از بازديد هاي نظارتي در پايان سال 1382 حاكي از تحقق 7/61 درصد از اهداف يكساله پيش بيني شده براي عمليات عمراني است . اين شاخص نسبت به رقم مشابه در سال قبل حدود 9/4 درصد بيشتر است در ميان دستگاه هاي اجرايي عمده ، تحقق اهداف وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي 3/85 درصد، راه و ترابري 6/76درصد، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 2/64درصد و نيرو 7/62 درصد بيش از متوسط كل كشور بوده است.

در سال 1382 حدود 9/81 درصد اعتبارات براي اجراي طرح هاي امور اقتصادي، 5/14 درصد آن براي اجراي طرح هاي امور اجتماعي و 6/3 درصد اعتبارات براي اجراي ساير امور اختصاص يافت.





