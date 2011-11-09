ترافیک صبح امروز تهران روان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون فتاحی با بیان اینکه در سطح شهر مشکل یخ زدگی و آب گرفتگی نداشتیم و وضعیت ترافیک عادی و نسب به روز قبل روان تر بود، افزود: ترافیک صبحگاهی امروز در تهران دیرتر از روزهای قبل آغاز شد و زودتر از همیشه نیز به حال روان درآمد و بیشترین کندی ترددها را در بزرگراه های شهید همت، شهید حکیم، شهید صدر و شهید شیخ فضل الله نوری شاهد بودیم.

شهرام جباری زادگان مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک نیز در مورد خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی در صبح امروز گفت: در مناطق جنوبی و مرکزی شهر استفاده از اتوبوس و مترو به شدت افزایش داشته است، اما در مناطق شمالی شاهد افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی بودیم.

وی ادامه داد: با این وجود ناوگان حمل و نقل عمومی با تمام ظرفیت در حال خدمات رسانی است و در مناطقی که شاهد تجمع مسافران هستیم مانند میدان تجریش، میدان قدس و میدان پونک نسبت به اعزام اتوبوس های کمکی و همچنین تاکسی های بیشتر اقدام شده است.

جباری زادگان تصریح کرد: برای جلوگیری از یخ زدگی و انسداد معابر هم در معابر شریانی درجه 1 و هم درجه 2 نسبت به شن و نمک پاشی اقدام شده است و امروز ما حوادث اندکی در شهر داشتیم .

وی با بیان اینکه میدران ارشد شهرداری تهران دیشب تا صبح در سطح خیابانها و مرکز کنترل ترافیک حضور داشته اند گفت: بارش برف پاییزی امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته هم بسیار بیشتر بود و برخلاف همیشه شب گذشته کمتر در سطح معابر و خیابانها حضور داشتند و تهران شب برفی خلوتی را پشت سر گذاشت.