دومین نشست ادبی "یک روز، یک کتاب" در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست "یک روز، یک کتاب"، شامگاه سه شنبه با موضوع نقد و بررسی کتاب "از جنگ حرفی نزد" نوشته "فاطمه لطفی" داستان نویس جوان تبریزی برپا شد.

"فاطمه داداشی" متولد سال 58 در تبریز بوده و داستان نویسی را از سال 74 در کانون شاعران و نویسندگان استان آغاز کرده است.

در این نشست که با حضور اساتیدی چون عبدالمجید نجفی، ناصر مطلب زاده، محمد رمضانی و نادر ساعی ور و جمع کثیری از قشر ادبی و داستان نویسان جوان تبریزی برگزار شد، مجموعه داستان "از جنگ حرفی نزد" نقد و بررسی شد.

"از جنگ حرفی نزد" شامل 10 داستان کوتاه و مینیمال است که در سال 85 در یک مجموعه گردآوری شده است.

این کتاب وصف حال انسان هایی است که در دنیای خود سرگردانند و این سرگردانی در زندگی آنها نقش بزرگی ایفا می کند. مردان و زنانی خسته و افسرده با دیالوگ هایی تقریبا ضعیف که نویسنده چنان در پرداخت جزئیات موفق عمل کرده و آنچنان در این پرداخت ها غرق بوده که از موارد دیگر غافل بوده است.

تصویرسازی، فضاسازی های مناسب، طرح خوب و کشش مناسب از جمله نکات مثبتی بودند که در ارتباط با این مجموعه داستان ها در نشست فوق بیان شدند.

نادر ساعی ور، نویسنده و فیلمساز تبریزی با تشویق نویسندگان جوان به چاپ و گردآوری آثارشان تصریح کرد: امروز این موضوع برای همسالان من به دردی تبدیل شده که چرا در دوران جوانی آثار خود را جدی نگرفتیم و جسارت و شجاعت نویسندگانی همچون فاطمه داداشی که چاپ می کنند ستودنی است چراکه این امر موجب پیشرفت افراد می شود.

همچنین شهرام خدایی، سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی در این نشست اظهار داشت: نشست های "یک روز، یک کتاب" گام کوچکی است که بتوانیم هنرمندان حوزه های مرتبط با ادبیت را گرد هم آوریم تا آثاری که چاپ و منتظر کرده و می کنند را در چنین محفلی معرفی کنیم.

خدایی همچنین با نوید برگزاری مرتب این جلسات افزود: جلسات فوق بطور ماهانه توسط واحد آفرینش های ادبی در حوزه هنری تبریز برگزار شده و حضور در آنها برای تمامی علاقمندان آزاد است.