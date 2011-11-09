۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش دما در نیمه شمالی/ تهران فردا 3 درجه گرمتر می‌شود

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: دمای هوا در نیمه شمالی کشور از فردا پنجشنبه افزایش می یابد.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی امروز با عبور سامانه بارشی از میزان ابرناکی و بارش به تدریج در دامنه های البرز و شمال شرق کاسته شده و هوای سرد در نیمه شمالی کشور غالب است.

به گفته وی، از روز پنجشنبه تا روز شنبه هفته آینده دمای هوا در نیمه شمالی افزایش می یابد که این افزایش دما در سواحل شمالی کشور محسوس بوده و در برخی مناطق با وزش باد همراه است.

امیدوار شهری اظهار داشت: امروز در استانهای سیستان و بلوچستان افزایش ابر، وزش باد رگبار و رعدو برق رخ خواهد داد.

به گفته وی، در دو روز آینده خلیج فارس مواج پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی تصریح کرد: امروز تهران آسمانی ابری همراه با بارش پراکنده برف دارد. حداکثر دمای تهران امروز 5 درجه سانتیگراد و حداقل دما به 2 درجه زیر صفر می رسد و پیش بینی می شود فردا با 3 درجه افزایش حداکثر دمای تهران به 8 درجه سانتیگراد و حداقل دمای آن با 1 درجه کاهش به  3 درجه زیر صفر برسد. فردا نیز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همرا با وزش باد خواهد بود.
 

