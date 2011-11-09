بارش برف در محورهای کوهستانی/ محور اسالم - خلخال مسدود است

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بارش برف در محور نقده، گردنه ساعین راه ارتباطی آذربایجان غربی - اردبیل، قم، قزوین، گردنه گدوک در جاده فیروزکوه، کندوان، هراز، گردنه اسدآباد در همدان و تهران به البرز ادامه دارد و تردد خودروها تنها با زنجیر چرخ و لاستیک یخ شکن امکان پذیر است.

وی ادامه داد: محور اسالم به خلخال به علت بارش شدید برف و کولاک تا اطلاع ثانونی مسدود است. همچنین جاده شمشک به دیزین به علت بارش برف، کولاک و احتمال سقوط بهمن همچنان بسته است.

البرزی با اشاره به آمادگی نیروهای پلیس راه گفت: همراه داشتن تجهیزات ایمنی شامل زنجیر چرخ و لاستیک یخ شکن الزامی است و ماموران پلیس راه از تردد خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی در جاده های کوهستانی جلوگیری می کنند.